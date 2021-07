Review: Escape Room The Game 2

Lang lang geleden in een tijd waar alles nog open en vrij was, konden we her en der naar diverse Escape Rooms afreizen om onszelf op te sluiten. Om daarna aan de hand van puzzels en raadsels te ontsnappen aan de kamers waarin we werden opgesloten. Sinds 2013 konden wij ontsnappen uit de eerste Escape Room van Nederland. In de loop van de jaren groeide de locaties waar je dit spel kon spelen tot een enorme aanbod. Gemiddeld zijn wij zelfs koplopers qua aantal Escape Rooms per inwoner van een land. Reden genoeg om dit populaire spel naar de huiskamers te sturen. Wij mochten aan de slag met Escape Room The Game 2(basisspel).

Escape Room The Game 2 is één van de basisspellen van de franchise waarin je wordt voorzien van alle materialen om een gezellig avondje puzzelen te organiseren. In de doos vind je een Chrono decoder waarin je de sleutels schuift om door te gaan in het verhaal of om uiteindelijk te ontsnappen. Daarnaast krijg je zestien sleutels die je kan verdelen in vier groepjes. Drie van de vier groepjes hebben een verschillende voor en achter kant waardoor je tijdens het spelen nog goed moet opletten dat je de juiste kant in de Chrono Decoder schuift. Verder krijg je vier verschillende Escape Rooms die van laag naar hoog gaan qua moeilijkheidsgraad.

Elk Escape Room begint met een introductie verhaal waarna je de klok start op de Chrono Decoder. Daarna moet je drie delen doorlopen binnen een uur om succesvol te ontsnappen. De vier verhalen die je met Escape Room The Game 2 volgt zijn: Panic on the Titanic, Alice in Wonderland, Dawn of the Zombies en Another Dimension. De moeilijkheidsgraad loopt van twee sterren door naar vier en een half ster van de totale vijf sterren. Als je ze alle vier gespeeld hebt zijn er inmiddels flink wat uitbreidingen beschikbaar om verder te spelen. Er zijn drie basisspellen waarin je wordt voorzien van sleutels en een Chrono Decoder. Heb je wat jongere kinderen dan is Jumanji de Family edition een goede aanrader.

Escape Room The Game 2 een vernuftig design

Het hele spel is vernuftig in elkaar gezet. De Chrono Decoder is niet alleen voorzien van een plek waarin je de sleutels in schuift maar heeft ook een timer op zitten. Daarnaast komt er ook een spannend muziekje uit het kastje en krijg je om de vijf minuten een teken dat je eventueel een hint mag gebruiken. Ook zitten er rondom de Chrono Decoder hulpmiddelen om puzzels op te lossen. Je dient dan ook goed op te letten tijdens het puzzelen op het logo van de Chrono Decoder bij de puzzels. Soms moet je ook wel is delen van de puzzel tegen de Chrono Decoder houden om het te kunnen gebruiken. Kortom de Chrono Decoder is een veelzijdig apparaatje van Escape Room The Game 2.

De daadwerkelijke Escape Rooms zijn qua design simpel maar goed in elkaar gezet. Je krijgt in Escape Room The Game 2 een kamer te zien waarin je moet zoeken naar aanwijzingen en hints van de puzzels. Bij sommige voelt het aan alsof je in het diepe wordt gegooid. Dan ben je even aan het zoeken waar je moet beginnen om een sleutel te vinden. Andere Escape Rooms vertellen wat je moet doen om de sleutels te vinden. Elk deel los je op door vier sleutels te vinden en ze in de Chrono Decoder te doen. Je kan het spel spelen met minimaal drie spelers en maximaal vijf spelers. Er zijn ook versies waarbij je het spel met zijn tweeën kan spelen, maar de meeste Escape Rooms zijn bedoeld voor drie tot vijf spelers.

Verdict

Ten opzichte van de Exit spellen, waar we eerder een review van hebben gedaan, is Escape Room The Game 2 her speelbaar. Althans her speelbaar in de zin je kan het spel doorgeven aan andere vrienden of familie. Zolang je potlood gebruikt kan je oplossingen makkelijk verwijderen. Er komen over het algemeen geen knip of sloop werkzaamheden te pas aan het spel waardoor het spel in takt blijft. Dit maakt het spel aantrekkelijker om in huis te houden dan de Exit spellen. Het design is goed in elkaar gezet en elke Escape Room is mooi vorm gegeven met uitdagende puzzels voor een goed avondje aan plezier.

Met een tiental uitbreidingen, drie basissets en zes twee spelers varianten zijn er genoeg Escape Rooms om thuis aan de keukentafel te spelen. Escape Room The Game 2 is één van die basissets waarmee je ook de uitbreidingen mee kan spelen. Aanstaande maandag 2 augustus komt de elfde uitbreiding uit genaamd: Tomb Robbers. Het basisspel schaf je aan voor 32 euro en elke uitbreiding kost je 10 euro. Geen gekke bedragen voor uren plezier.