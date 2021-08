Monster Crown versie 1.0 verschijnt op 12 oktober

Monster-verzamelgame Monster Crown krijgt een officiële release datum voor versie 1.0. De game zal namelijk op 12 oktober uit gaan komen voor PC en console. Wat is deze game precies?

Voor mensen die al een tijdje de neiging hebben om weer oldschool Pokemon games op te pikken, dit is de perfecte kans. Monster Crown brengt namelijk precies dat gevoel terug bij fans. De ontwikkelaar kondigde vannacht in een 4 minuten video deze datum aan. De game komt zowel fysiek als digitaal uit voor Nintendo Switch, PC, PS4 en Xbox One. De game lijkt erg op oude Dragon Quest Monsters of Pokemon titels.

Het speelt zich af op Crown Island, een plaatsje dat wordt geterroriseerd door een vrouw die totale controle over alles en iedereen in dit eiland wil. Om haar te stoppen kan je meer dan 200 verschillende monsters verzamelen en gebruiken. De grote twist in Monster Crown is dat je je monsters kan fuseren tot nieuwe rassen en mogelijkheden. De game heeft ook online mogelijkheden zoals ruilen en vechten. Er is ook een RPG-achtige manier van keuzes maken, die effect hebben op hoe het verhaal eindigt. De game begon in 2018 als Kickstarter, maar is één van de weinige Kickstarter games die het licht zal zien!

Kijk jij nu uit naar Monster Crown? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!