Nieuwe gebieden en Pokémon in New Pokémon Snap

New Pokémon Snap heeft vandaag een gratis update gekregen. Gepaard met de update verschijnen enkele langverwachte Pokémon een een aantal nieuwe gebieden om te verkennen.

In de nacht van 3 op 4 augustus is de gratis update uitgerold en kan jij de update downloaden op je Nintendo Switch. Er zijn drie nieuwe gebieden om te verkennen en maar liefst 20 nieuwe Pokémon om te fotograferen. Check hier beneden alvast de trailer voor deze gratis update! Camera gereed?

Wat is er nieuw in New Pokémon Snap?

Ga op verkenning uit als een piepklein wezentje of verken de woestijngebieden in de drie nieuwe gebieden in New Pokémon Snap.

Geheime zijweg . De NEO-ONE krimpt als je dit gebied inkomt. Hierdoor lijken alle Pokémon reusachtig groot en kun je gedrag ontdekken die je normaal niet zou kunnen zien. Door je minuscule grote hoor je zelfs de voetstappen en de ademhaling van de wezens in dit gebied.

. De NEO-ONE krimpt als je dit gebied inkomt. Hierdoor lijken alle Pokémon reusachtig groot en kun je gedrag ontdekken die je normaal niet zou kunnen zien. Door je minuscule grote hoor je zelfs de voetstappen en de ademhaling van de wezens in dit gebied. De rivier Mightywide . Deze rivier is de voedingsbron voor het hele Belusylva-eiland. Je doet je onderzoek terwijl je door de rivier stroomt, blijf dus ten allen tijden scherp en hou je camera gereed zodat je zelfs tijdens de stroomversnellingen alle Pokémon in hun actie kunt fotograferen.

. Deze rivier is de voedingsbron voor het hele Belusylva-eiland. Je doet je onderzoek terwijl je door de rivier stroomt, blijf dus ten allen tijden scherp en hou je camera gereed zodat je zelfs tijdens de stroomversnellingen alle Pokémon in hun actie kunt fotograferen. Dorre woestenij. Trek naar het Voluca-eiland waar droge woestijnwinden waaien. Er zij veel eigenaardigheden te vinden op dit eiland: van geisers tot giftige, gas spuwende moerassen. Hou je oren en ogen goed open want tijdens deze expeditie houden Pokémon zich onder andere schuil onder de grond of tussen de rotswanden.

In deze gloednieuwe gebieden treffen we Pokémon aan die we al hebben gezien in de Lental Regio, maar we zien ook 20 nieuwe wezens verschijnen. Deze zijn niet te zien in de Lental Regio. Zo treffen we ook eindelijk een Gyarados aan! Maar welke Pokémon ga jij het meest en uitbundig fotograferen in deze nieuwe gebieden?