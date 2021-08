Review: Builder’s Journey, van de appel naar de computer

Soms komen oude console spellen naar mobiel. Het is dan een ode naar het vooruitstreven van mobiele technologie die tegenwoordig gemaakt wordt. Maar soms komt er ook een mobiel spel naar console en PC. Builder’s Journey is zo’n game, kan deze game de sprong overbruggen?

The basics

Het eerste wat je ziet wanneer je Builder’s Journey opstart is een strand gemaakt van LEGO blokjes. Hiermee komt een deel van de titel dan ook tot leven, namelijk het bouwen. Op dit strandje van zo’n zestien bij zestien “studs” leer je de main game mechanics. Hoe pak je blokjes vast, hoe beweeg je ze en klik je ze op elkaar. Op de Switch, waarop ik het spel heb gespeeld, was dit vrij snel onder de knie.

Naarmate je meer kennis maakt met de handling van de game laat het spel steeds sneller je handen los. Ook snel komen de hoofdrolspelers te voorschijn. Een jongen en zijn vader. Hier komt het tweede deel van de titel om de hoek kijken, namelijk de reis. De twee doorkruisen, met de speler als hulp, de gevaarlijke en ongebouwde padden naar huis. Het doel van de speler hierin is dus vooral bruggetjes en weggetjes bouwen met de stenen die het spel je geeft. Best een leuke manier van puzzelen. Nadat je de wegen hebt gebouwd en bent aangekomen begint het verhaal pas echt.

Het verhaal is in de beknopte zin best simpel. De vader verliest zich steeds meer in zijn werk waardoor zoonlief zichzelf maar een weg zoekt. Uiteindelijk komen ze door elkaars eigen avonturen toch weer bij elkaar. Hoe en wat laat ik je lekker zelf puzzelen, maar het was op zich best een leuke verhaallijn naast de set creatieve puzzels.

Toch een brug te ver?

Wat mij nou weer te puzzelen zette was toch wel de replayability. LEGO staat er om bekend als het product van creativiteit. Je kan immers met elke set die je koopt de blokjes weer voor iets anders gebruiken. En hoewel dat ook mogelijk is in Builder’s Journey, valt het toch wel weer mee zodra je de route weet. Je gaat niet naar een andere puzzel als je het pad anders maakt.

Daarnaast vond ik ook de handling soms wat clunky, tenminste op de switch. Het perspectief bij het plaatsen van de blokjes kan soms heftig in de weg zitten. Hierdoor kom je best lastig door de wat snellere puzzels door. Heel jammer omdat het dan eigenlijk de game’s schuld is.

Als laatste vond ik het een beetje aan de korte kant. Ik heb het spel binnen iets meer dan 2 uurtjes uitgespeeld, en dan ben ik er dan ook niet echt doorheen gerend. Het spel is zo’n 20 euro in de Nintendo Eshop (en 16,95 euro op Steam) en dat is voor rond twee à vijf uurtjes gameplay best aan de wat duurdere kant. Het spel is origineel op Apple Arcade uitgegeven dus daar komt dan ook de lengte vandaan, maar op console/pc verwacht ik toch wel wat meer dan wat verbeterde visuals.

Redemptie

Gelukkig waren er ook nog best goede dingen aan het spel. Zo is de muziek zeker een fijne toevoeging aan het spel. Het past bij de atmosfeer van de puzzels en geeft het verhaal wat diepte. Daarnaast is Dad At Work een bob.

De graphics en visuals waren zeker ook gelikt. De blokjes zagen eruit alsof je ze direct uit het scherm kon pakken. Daarnaast waren de licht effecten net echt. Een goed staaltje moderne graphics dus. En daarbij aansluitend dat de biomes van de puzzels ook goed in elkaar staken zorgde dit ervoor dat het spel mooi voor het netvlies was.

Als laatste vond ik het verhaal best schattig. De personages, ondanks hun minimalistische design, waren goed in het overbrengen van emotie. De verhaallijn was best cliché in thema, maar hoe de karakters weer bij elkaar kwamen was toch weer uniek. De les van het spel valt ook goed in de lijn die LEGO tegenwoordig trekt.

Verdict

Hoewel ik Builder’s Journey best aardig vond is de 19.99(!)- of de 16,95 euro op zowel PC en Switch het niet waard. Op switch voelt het als een leuke puzzelgame voor tussendoor met de diepte van een goede iOS game. Op de PC is het meer een tech-demo voor wat moderne videokaarten met licht kunnen doen. Voor de prijs verwachte ik stiekem toch wel iets meer dan dat. Dat is dan voor mij ook de reden waarom ik hem ook niet echt op iets anders dan mobiel vind passen. Het is te klein en te duur voor wat het is op apparaten anders dan een mobiel. Het is een goed spel, de muziek en de atmosfeer zijn zeker fijn in elkaar gestoken. Helaas heeft het niet de ruimte die je verwacht voor het geld op iets anders dan een telefoon. Mocht je dus een iPhone/iPad hebben, dan pak hem gerust op. Maar op Switch/PC laat ik hem toch lekker liggen.