Check hier de volledige Forza Horizon 5 landkaart

In het begin van de zomer werd de digitale E3 gevierd met een knallende showcase van Microsoft. Tijdens deze show zagen we onder andere de eerste beelden voor Forza Horizon 5. Vandaag zien we de wegen die we mogen voorzien van brandend rubber.

Ongetwijfeld één van de meest langverwachte titels dit jaar, althans voor alle racefanaten. Forza Horizon is altijd een heel spektakel en deeltje 5 beloofd niets anders. met een landkaart die ongeveer 50% groter is dan de voorgaande, zien we enorm veel weg om over te scheuren vanaf 9 november.

Als we bovenstaande kaart bekijken dan zien we inderdaad dat deze er ruwweg anderhalf keer zo groot is als het Verenigde Koninkrijk van de vorige Forza Horizon. Ook krijgen we nu een bete beeld van de verschillende soorten landschappen in het spel. Waaronder een aantal kleine steden, bosgebieden, stranden, open weilanden, kleine bergen en natuurlijk de vulkaan aan de linkerkant van de kaart. Ook lijkt de linkerkant van de kaart een groot off-road gebied te kennen waar we door het zand mogen scheuren met onze opgefokte bolides.

Eigenlijk zou Forza Motorspot als eerst aan de beurt zijn voor een nieuwe game, maar deze is nog hard in ontwikkeling. Aangezien deze nieuwe Motorsport titel met gloednieuwe tools wordt ontwikkeld voor de next-gen console, mocht Horizon even voor voor een mooie afsluiter op de Xbox One.

Uiteraard is ook Forza Horizon 5 volledig ontwikkeld met de Xbox Series X in gedachte. Daarom ziet het er allemaal schitterend uit. In de officiële onthulling van juni zien we de game mooi in beeld.