Fortnite komt met de nieuwe “Impostors” gamemode. De spelmodus heeft veel weg van Among Us. De game modus is met minimaal vier en maximaal 10 spelers te spelen. De spelers gaan deze keer elkaar ter lijf doormiddel van uitkijken en discussiëren over wie Impostor in hun midden is.

De gamemode

De nieuwe fortnite modus heeft veel weg van het populaire spel “Among Us.” Want ook deze modus heeft twee factions die elkaar tegen werken om hun doel te bereiken, in deze game gedoopt tot “Agents” en “Impostors.” Ook speelt dit spel zich af op “de Bridge” waar de spelers verschillende taken moeten uitvoeren om deze vliegend te houden. En natuurlijk kunnen er mensen weggestemd worden mochten deze verdacht worden bevonden.

De Agents

De agents houden het schip draaiende. Zij moeten ervoor zorgen dat alle asignments gedaan worden. Deze zijn onder andere het kalibreren van de kisten, het repareren van de Battle Bus en het leveren van de storm data voor analyse. Doen zij dit goed winnen zij het spel. Maar natuurlijk moeten ze ook op de hoede blijven voor de malifide Impostors. Want ook door hun weg te stemmen kunnen de Agents winnen.

De Impostors

De Impostors hebben als taak de agents uit te dunnen en hun werk te saboteren. Zij hebben gewonnen zodra alle Agents geëlimineerd zijn. Natuurlijk is het niet makkelijk omdat zomaar te doen. Iedereen is immers op wantrouwend aan elkaar. Daarom kunnen ook de imposters de assignments uitvoeren. Omdat dit voor tijdsnood kan zorgen kunnen ze er ook voor kiezen om de progressie daarvan te bevriezen. Hierdoor staan de assignments voor een tijdje stil. Ook krijgen ze twee andere abilities. Zo kunnen ze een Peely Party starten, waardoor iedereen in de fortnite bananen-skin verandert. Daarnaast kunnen ze spelers ook naar een andere plek op de bridge teleporteren.

Discussie

Elk moment kan er een discussie opgeroepen worden. Dit kan doormiddel van het vinden en melden van een uitgeschakelde agent, of door het gebruik maken van de discussion panel. Tijdens de discussie wordt er besproken wie diegene heeft uitgeschakeld en dus naar huis mag. De persoon kan zowel een Agent als een Impostor zijn. Wees dus voorzichtig op wie je stemt. Soms is het ook beter om nog niet te stemmen.

Om de discussie’s over wie wat heeft gedaan voor iedereen gelijk te houden hebben ze de normale fornite voicechat uitgeschakeld. Daarvoor in de plaats kunnen spelers gebruik maken van emotes en de nieuwe quickchat functie. Mocht jij met vrienden in een party zitten is de normale partychat wel nog beschikbaar.

De modus is vanaf het moment van schrijven beschikbaar in fortnite. Er kan gekozen worden om een willekeurige lobby te joinen of er een te maken met vrienden.