Hoe vaak is Outriders verkocht? De ontwikkelaar weet het ook niet

Outriders, de third-person Destiny, The Division, Gears of War shooter van People Can Fly is al enige tijd te spelen. Tot op heden weten de ontwikkelaars echter nog niet hoe vaak de game daadwerkelijk over de (digitale) toonbank is gegaan.

Begin april verscheen Outriders, de third-person shooter van Square Enix en Gears of War Judgment studio, People Can Fly. Met enorm veel animo voor de game door de lancering op Xbox Game Pass kampte de titel de eerste dagen met veel serverproblemen. Niet alleen Xbox spelers hadden hier last van, maar ook de Playstation en PC spelers. Een paar dagen later liep het allemaal wat lekkerder, maar kwamen de andere problemen van de game om de hoek kijken.

Het uiteindelijke resultaat was zeker geen verkeerde game. Outriders is een vermakelijke third-person shooter die het beste speelt met vrienden. Hierdoor kan je de unieke Outrider krachten combineren om het slachtveld te domineren. Ook introduceerde People Can Fly een heel erg fijn werkend systeem voor het continue aanpassen van de moeilijkheidsgraad en de bijpassende beloningen. In mijn ogen een van de beste systemen om toe te passen, alhoewel het misschien niet altijd even gebalanceerd aanvoelde in de campaign missies.

We kunnen aannemen dat Outriders het best wel redelijk heeft gedaan het afgelopen kwartaal, maar de waarheid is: We weten het niet. En het ergste is: People Can Fly weet het zelf ook niet. Square Enix wilt niet vertellen hoeveel exemplaren er verkocht zijn, waardoor de ontwikkelstudio nog geen royalties ontvangen heeft voor het product.

Eurogamer Polen bracht het nieuws aan het licht waarbij ze spraken met Sebastian Wojciechowski, de CEO van People Can Fly.