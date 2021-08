En ja hoor, alle Activision studios werken nu aan Call of Duty

Activision bevestigd dat op dit moment alle ontwikkelaar onder de Activision paraplu werken aan de Call of Duty franchise. Uiteraard blijft Blizzard voorlopig nog uitgesloten, maar wie weet wat de nabije toekomst brengt.

Onlangs werd Call of Duty Vanguard officieel onthuld via Call of Duty Warzone, de Free-to-Play titel waar alle moderne Call of Duty titels sinds Modern Warfare (2019) aan vast haken. Vanguard wordt ontwikkeld door Sldgehammer Games, maar Treyarch, bekend van de Black Ops titels, ontwikkelt de Zombies mode voor Vanguard. Deze Zombies mode kan gezien worden als een prequel voor de Zombies mode in Black Ops Cold War. Raven is nog altijd in de lead voor de Warzone ontwikkelingen.

Warzone krijgt met de release van CoD: Vanguard een gloednieuwe map die in het teken staat van de tweede wereldoorlog, het thema van Vanguard. Dit zijn dus al drie studio’s die werken aan één grote game. Maar daar blijft het niet bij. De volgende studio’s werken namelijk ook aan Vanguard én Warzone als ondersteuning: Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai en Toys For Bob.

Eerder deze maand liet Activision al weten een nieuwe studio te hebben opgericht die werkt aan een mobiele game in de Call of Duty serie. Deze studio wordt ook ondersteund door Beenox en de Shanghai studio.

De vraag blijft nu welke andere titels er nog kunnen komen van de gigantische uitgever. Zien we ooit nog een Crash Bandicoot, Spyro, Tony Hawk, of gloednieuwe IP? Of blijft het voorlopig bij CoD en Warzone?