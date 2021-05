Hint een CKY bandlid naar een nieuwe Tony Hawk game?

In een podcast van de Amerikaanse rockband CKY heeft Jess Margera, de drummer van de band, waarschijnlijk zijn mondje voorbij gepraat. Hij verteld namelijk dat hun muziek onderweg is naar een nieuwe Tony Hawk game.

Je zou misschien kunnen denken dat ze niet helemaal up-to-speed zijn met de huidige stand van zaken en misschien de Tony Hawk Pro Skater 1+2 Remake bedoelen. Maar dat is niet het geval. Het gaan om ‘the new one coming out’. Er lijkt dus nog een nieuwe Tony Hawk game in de maak te zijn, waar in ieder geval een nummer van CKY in voor komt. Laten we even vertalen wat er in de podcast werd verteld:

Vraag: “Volgens mij zaten jullie ook in, in ieder geval één van de Tony Hawk games, toch?” Antwoord: “Ja, en ik geloof dat we ook iets doen voor de nieuwe die uit gaat komen.”

Wil je het zelf even terug zien? Check onderstaande video dan vanaf ongeveer 39:14.

De grote vraag die over blijft nu is: Welke Tony Hawk game is er in de maak? En wie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze game? Zoals we ondertussen hebben geleerd is Activision langzaam alle studios aan het mengen met de grote geld-melkmachines. Zo is Vicarious Visions, ontwikkelaar van de Pro Skater 1+2 Remake nu onderdeel van Blizzard. Toys For Bob is nu een support studio voor Call of Duty. De enige studio die dan overblijft is Beenox. Werkt Beenox dan aan een remake van deel 3 en 4? Of krijgen we een hele nieuwe Tony Hawk? Pro Skater 6? American Wasteland 2?

Heb jij al zin om aan de slag te gaan met een nieuwe skate game van de beroemde skateboarder? De meest recente remake van 1+2 verschijnt binnenkort ook op de Nintendo Switch. Je leest hier in ieder geval onze originele review, en hier onze next-gen review op PS5!