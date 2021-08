LEC play-offs: Misfits Gaming tegen Fnatic

De eerste ronde van de LEC play-offs liggen al weer achter ons. We hebben zondag afscheid genomen van Team Vitality dat verloor na een spannende game tegen Fnatic. De eerste weekend van de play-offs was voor de fans meteen genieten. Zowel de game Rogue tegen Misfits Gaming als Fnatic tegen Team Vitality gingen door tot de silver scrapes(vijfde beslissende game). MAD Lions tegen G2 Esports werd beslist in vier games waarin de teams gelijk opgingen en G2 Esports er zelfs beter uit zag. Echter konden ze het niet om zetten in winst.

Vanavond wordt de tweede ronde in lower bracket gespeeld van de LEC play-offs. Winnaar van de eerste ronde Fnatic neemt het dan op tegen Misfits Gaming. Misfits Gaming verloor van Rogue in de upper bracket. Aangezien G2 Esports hoger in de reguliere split zijn geëindigd zal Misfits Gaming vrijdag al moeten aantreden. Misfits Gaming had een sterke serie tegen Rogue maar werd op individuele kracht verslagen. Fnatic en Team Vitality waren redelijk aan elkaar gewaagd. Fnatic ziet er nog niet heel stabiel uit na de slechte eindweken van de reguliere split. Afgaande van wat we vorige weekend gezien hebben zou Misfits Gaming de favoriet moeten zijn. Zij wisten tegen de sterke Rogue de series tot vijf games te brengen.

Winnaar van de vrijdagavond wacht zondag de derde ronde van de LEC play-offs. Hierin wacht G2 Esports op hun tegenstander. G2 Esports dat na vier games verloor van MAD Lions zag er ondanks het verlies er sterk uit. Met name door hun zelf verloren ze de serie tegen MAD Lions. Als ze van hun eigen fouten kunnen leren, is G2 Esports favoriet om de winst te pakken ongeacht de tegenstander. De winnaar van zondag plaatst zich voor de tweede halve finale en plaatst zich als derde team voor Worlds 2021.