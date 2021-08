Horizon Forbidden West heeft datum, maar niet meer in 2021

Eerder deze zomer verschenen er al geruchten om rapporten dat Horizon Forbidden West niet meer in 2021 zou verschijnen. Deze rapporten blijken waar, want tijdens Gamescom Opening Night Live krijgen we een korte update over de game.

De korte update vertelde ons eigenlijk niets anders dan de langverwachte releasedatum. Tijdens de gameplay onthulling eerder dit jaar streefde Guerrilla nog om de game dit jaar uit te brengen. Een releasedatum bleef uit, omdat het nog niet helemaal zeker was. Nu weten we dat het bedrijf voor alle zekerheid en het gladstrijken van alle last-minute foutjes de game nog even langer op het vuur houdt. Horizon Forbidden West verschijnt daarom op 18 februari 2022.

Horizon Forbidden West is coming to PlayStation 4 and PlayStation 5 on 18 February 2022! Pre-orders will begin next week, on 2 September. Are you ready to continue Aloy’s journey?https://t.co/aMD8LIWbf8 ​#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/bRP3kToGji — Guerrilla (@Guerrilla) August 25, 2021

Als troostprijs, om toch dit jaar nog te kunnen genieten van Aloy op je Playstation 5 is er vanaf nu een 60 FPS update beschikbaar voor Horizon Zero Dawn. Dit is de reden die je nodig had om de game toch weer even aan te slingeren. Indien je de originele game al hebt uitgespeeld is er ook een uitbreiding verschenen waar je nog een aantal uurtjes mee in de sneeuw kan spelen.

Tot het zover is kan je ook nog aan de slag met andere Playstation Exclusives die reeds verschenen zijn of binnenkort verschijnen. Zo is de Director’s Cut van Ghost of Tsushima nu te spelen. Deze game voegt een geheel nieuw eiland toe aan een al heel uitgebreide game. In september verschijnt ook Kena en de Director’s Cut van Death Stranding op de Playstation 5.