Review: Ghost of Tsushima: Director’s Cut

De Ghost is terug in de Ghost of Tsushima Director’s Cut voor Playstation 4 en Playstation 5. Met upgrade-opties beschikbaar indien je de game al hebt, voegt het nieuwe eiland een aantal spannende uren toe aan een al ontzettend gaaf verhaal.

Jin Sakai’s avontuur gaat verder op het Iki eiland, niet ver van de kust van Tsushima. Er wachten nieuwe dreigingen op onze Ghost. Als Jin niet ingrijpt is het slechts een kwestie van tijd voordat de gevaren op Iki overwaaien naar Tsushima, waar we nog niet zo lang geleden de kust veilig hebben gemaakt.

De Ghost of Tsushima: Director’s Cut voegt een gloednieuw speelgebied toe aan de al erg uitgebreide open-wereld titel van Sucker Punch. Het is voor nieuwe en terugkerende spelers meer dan genoeg redenen om de game (weer) aan te slingeren op de Playstation 4 of Playstation 5. Aangezien we vorig jaar de basis-game al uitgebreid behandeld hebben, focussen we ons met deze review enkel op de uitbreiding, Iki Island. De basis-game is nagenoeg niet veranderd, maar dingt natuurlijk wel mee in alle Playstation 5-Enhancements, welke we ook onder de loep nemen in deze review. Wil je weten wat wij van de basis-game vonden? Lees hier dan onze uitgebreide review!

The Ghost of Iki

We beginnen met Jin een schone lei op het Iki eiland. De vele heldhaftige daden van onze Ghost hebben de kust van Iki nog niet bereikt. Bovendien zijn ze op het Iki eiland geen grote fan van Clan Sakai. Voornamelijk door gepleegde daden van Jin’s lieftallige vader. Omdat we niet direct in een tweestrijd willen varen met de inheemse bewoners van Iki besluit Jin om koste wat kost zijn Sakai afkomst te verbergen voor zijn avontuur op Iki. Jin from Yarikawa, bouwt zijn legende op Iki op om het eiland uit de greep van de Mongoolse Eagle te halen.

De Eagle is de grote boosdoener op het Iki Eiland en vergiftigt de bewoners met een drankje waardoor ze langzaam krankzinnig worden. Krachtige strijders die het drankje omarmen kunnen transformeren tot Shaman voor het Mongoolse leger. De Eagle wilt ook van Jin zo’n Shaman maken, maar dit zien we uiteraard niet zitten. De Shaman is dan ook een nieuw soort vijand op het Iki eiland die gebruik maakt van een speer en een speciale zang die Mongoolse soldaten met onvoorspelbare kracht laat vechten.

Door de krachtige troepen van de Mongolen en het feit dat Jin zijn avontuur alleen begonnen is op Iki, is hij genoodzaakt om samen te werken met de inheemse rebellen op Iki eiland. Dezelfde groep die van oorsprong in felle strijd is geweest met Clan Sakai. Jin’s vader is immers gestorven in een strijd op het Iki Eiland. Kan Jin zijn identiteit geheim houden en is de samenwerking tussen Jin en de rebellen enkel vruchtbaar onder de leugen dat Jin slechts een samurai uit Yarikawa is? Dat laten we jezelf uitvogelen!

Als een spook die je achtervolgt

De Iki eiland uitbreiding in de Ghost of Tsushima Director’s Cut legt de aandacht heel erg op het verleden van Jin. Zo is de focus vooral de band tussen Jin en zijn vader, wie hij niet wist te redden in een strijd op het Iki eiland. Verschillende locaties op het eiland bieden een glimp in het verleden van Jin waarin je een korte scene naspeelt waarin Jin met zijn vader op het Iki eiland is, meestal op rustige momenten na of voor een veldslag.

Je krijgt al snel door wat voor band Jin met zijn vader had. Jin blijft zich vooral schuldig voelen tegenover hem, omdat hij zijn vader niet heeft kunnen redden. Verblind door die gebeurtenis, is hij zich niet bewust van het gehele plaatje, die hij langzaam maar zeker door terugblikken en huidige gebeurtenissen begint in te zien.

Tot op heden voornamelijk onbekend, zien we ook een andere kant van Jin op Iki. Zo krijgen we ook de band tussen Jin en zijn moeder te zien. Niet via terugblikken en verhalen van inheemse bewoners, maar via een nieuwe activiteit op het eiland. Jin probeert op vastgestelde locaties de rust te wederkeren door rustgevende melodieën te fluiten die zijn moeder hem heeft geleerd. Door op deze rustplaatsen te spelen lokt Jin de dieren terug naar deze plaats, waarna hij ze kan aaien, zoals de vosjes in het basis-spel. Voor en na het spelen verteld Jin kort iets over hoe zijn moeder hem het fluiten heeft aangeleerd en hoe ze Jin soms tijdens gevechtstrainingen wegsnoepte om de rust op te zoeken om ook de schoonheid van het leven even te waarderen.

Meer Ghost of Tsushima

De Ghost of Tsushima: Director’s Cut voegt met het Iki eiland grofweg 15 uur toe aan het basisspel met een redelijk beknopt hoofdverhaal, zijmissies, nieuwe activiteiten zoals fluitspelen, boogschutter-uitdagingen en altaren. Er zijn ook een aantal activiteiten uit het basisspel die terugkeren, zoals vijandelijke forten, bamboe-uitdagingen, lichttorens en warm waterbronnen voor een vertrouwde kijk op Jin’s prachtige kadetjes. De zijmissies verrijken het beeld van Iki en vertellen je onder andere meer over de gebeurtenissen uit het verleden op het eiland en de huidige worsteling met de Mongoolse invasie. Er zijn ook een aantal terugkerende personages waar je bij sommige wel even moet grinniken.

Jin, of eigenlijk zijn trouwe ros, hoe je hem ook genoemd hebt (al is Nobu de enige beste optie), leert op Iki al snel een nieuw trucje. Zo kan je nu door ‘L1′ in te drukken door een groep Mongolen heen beuken met je paard. Dit kost gedurende de uitvoer van de beuk wel Resolve, maar als je de techniek uitbreid kan je willekeurig 3 Resolve bolletjes terugverdienen door een vijand uit te schakelen met zo’n beuk.

Gedurende het verhaal speel je ook een zijtas vrij voor je paard, waardoor je extra pijlen en projectielen kunt opslaan. Zodra je op je paard klimt vul je automatisch je eigen voorraad aan, als je deze hebt opgeslagen bij je paard. Bij het oprapen stuur je automatisch de overvloed van spullen op naar je paard. Een nieuw Mythisch verhaal geeft je ook een mooi harnas voor je paard.

Het tweede Mythische verhaal geeft je toegang tot een gloednieuw harnas waarmee je perfecte weerkaatsingen en ontwijken extra effectief zijn. Bovendien ziet het harnas er ook heel cool uit als je deze eenmaal hebt geüpgraded.

Ghost of Tsushima Op de Playstation 5

Ghost of Tshishima op de Playstation 5 ziet er niet alleen adembenemend uit, maar het is ook lekker snel. Snel-reizen gebeurd in een fractie van een seconde en de game opstarten is ook binnen enkele seconden gepiept. Geen moment zonder actie en laat je ook nog eens dieper in die actie gezogen worden door de DualSense functionaliteiten.

Paardrijden krijgt een extra dimensie door het toevoegen van de hoefslagen in de DualSense vibratie afhankelijk van het terrein waar je op galoppeert. Ook bij verschillende acties die je uitvoert is de spanning te voelen in de Adaptieve Triggers van de DualSense

Verdict

Ghost of Tsushima Director’s Cut op de Playstation 5 is een genot. Het voelde snel vertrouwd en bovendien ontzettend fijn om terug te keren naar Ghost of Tsushima. De uitbreiding op het Iki eiland verrijkt het bestaande verhaal enorm met meer beeld op het verleden en de interne worsteling waar Jin tot op heden nog geen vrede mee heeft kunnen maken.

Het eiland zelf met de activiteiten en bezienswaardigheden zijn goed voor zo’n 15 uur speeltijd afhankelijk van hoe vaak je de fotomodus gebruikt. Reken er maar een uurtje of 5 bij als je deze feature net als mij uitbundig gebruikt, want of je nu speelt op de Playstation 4 of Playstation 5, Ghost of Tsushima is werkelijk een van de mooiste games die je op dit moment kunt spelen.