Eindelijk een releasedatum voor Halo Infinite

Halo Infinite, de next-gen Halo zou eigenlijk gelijktijdig verschijnen met de Xbox Series X en Xbox Series S. Na veel backlash op de gameplay reveal tijdens E3 2020 werd de game tot nader bericht uitgesteld. We hebben eindelijk een nieuwe releasedatum.

Halo Infinite verschijnt op 8 december en is speelbaar op je gloednieuwe Xbox Series X, S, maar ook op je oude Xbox One. Voor het eerst is deze Halo ook direct speelbaar op PC. Net als alle andere Xbox titels is deze ook vanaf dag één beschikbaar via Xbox Game Pass. De releasedatum werd vrijgeven tijdens Gamescom Opening Night Live, inclusief een gloednieuwe multiplayer trailer.

De trailer speelt een beetje in op onze nostalgische gevoelens met een vernieuwd versie van het originele openingsliedje van de franchise. Alhoewel we vanaf 8 december eindelijk weer de wereld van Halo mogen induiken is de game nog niet ‘af’ op 8 december. Eerder maakt 343 Industries bekend dat co-op voor de campaign en de Forge mode pas in het tweede seizoen van Halo verschijnt. Dat is ongeveer drie maanden na de release van de game op 8 december.

Limited Edition Halo Infinite Hardware

Nog vóór de release van de game kan je alvast genieten van een reeks aan Limited Edition hardware met een Halo tintje. Zo verschijnt er zowel een Limited Edition Halo Infinite Xbox Series X, maar ook een Series 2 Elite Controller. Check hier beneden de beelden! Beide apparaten zijn vanaf 15 november verkrijgbaar, maar je kan ze nu alvast (als je geluk hebt) vooruit bestellen.

Ga jij nog voor de kerstvakantie aan de slag met Halo op je misschien wel gloednieuwe Limited Edition Xbox Series X?