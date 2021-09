Forspoken krijgt nieuwe trailer en launch window

Tijdens de Playstation Showcase werd bekend dat de aankomende titel Forspoken een release in spring 2022 krijgt. Daarnaast kregen we nieuwe beelden van de indrukwekkend ogende game te zien.

Forspoken zet spelers in de schoenen van Frey Holland, een jonge vrouw die haar magische krachten onder de knie moet krijgen om te overleven in een mooie, maar wrede wereld. In de vorige showcase kregen we draken te zien. Deze keer pakt Square Enix echter uit met wat meer informatie. We krijgen dan ook een mix van narrative, combat en traversal te zien.

Forspoken werd eerder al aangekondigd voor 2022. De release window is nu dus iets specifieker. Sony lijkt een 2 jaar lang durende exclusivity deal te hebben bemachtigd. Hierdoor verschijnt Forspoken in eerste instantie alleen op Playstation 5 (en PC) en kan de game later nog naar Xbox komen.

Het hierbij niet zeker of dit ook gaat gebeuren. We zagen eerder een exclusiviteitsdeal met de remake van Final Fantasy 7. Deze deal is inmiddels al ruim verlopen en we hebben nog altijd geen aankondiging gezien over een mogelijke Xbox versie.