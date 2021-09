Gran Turismo 7 toont gameplay en releasedatum

De gekozen muziek voor de trailer van Gran Turismo 7 tijdens de Playstation Showcase maakte mij enthousiast voor de verkeerde reden. Voor en fractie van een seconde verwachte ik een Bloodborne aankondiging.

Eindelijk laten Playstation en Polyphony meer zien van dé Playstation racer bekend als Gran Turismo 7. We zien adembenemende beelden van de snelst auto’s, een aantal gameplay segmenten, maar bijvoorbeeld ook de super realistische fotomodus en interface opties.

We zijn ondertussen wel gewend van Polyphony dat we de beste automodellen krijgen die de huidige machines kunnen weergeven. In Gran Turismo 7 lijkt de realisme iets verder te gaan. In voorgaande delen zien we baan en auto’s schitteren, maar als we tijdens de actie even verder blikken dan letterlijk onze neus lang is, ziet het er allemaal wat minder smakelijk uit. In Gran Turismo 7 zien we ook dat de omgevingen een stuk realistischer zijn dan voorgaande delen.

Gelukkig hoeven we niet langer te gissen over de releasedatum. Eerder stond de race simulator nog gepland voor release in 2021, maar dat gaat Polyphony niet meer redden. Vooralsnog komt Gran Turismo op 4 maart 2022 naar Playstation 5 en Playstation 4.

