God of War Ragnarok toont eerste gameplay beelden

Het vervolg van God of War uit 2018 heeft nu officieel de titel God of War Ragnarok. Sony Santa Monica toont de eerste gameplay beelden tijdens de Playstation Showcase van 9 september 2021.

We zien een Atreus die iets ouder is geworden en aan het puberen is Ragnarok. We zien oude en nieuwe figuren opduiken in de waanzinnige gameplaybeelden.

Atreus neemt een grote rol in Ragnarok en wilt weten wat er speelt. Hij wilt weten wat Loki met zijn bestaan te maken heeft en wat de toekomst voor Atreus te bieden heeft. Wie ben ik eigenlijk en sterker nog, wie kan ik worden? Terwijl Atreus worstelt met zijn gevoelens en gedachten in zijn pubertijd wilt Kratos, die nog steeds al zijn herinneringen uit de Griekse mythologie met zich meezeult, Atreus behoeden van alles wat hij al heeft meegemaakt.

God of War Ragnarok bouwt verder op de ijzersterke bouwstenen van de game uit 2018, maar brengt ook verfrissing met zich mee. Combat voelt vertrouwd, maar biedt genoeg ruimte voor keuze in het vervolg. Zo zijn er nieuwe krachten voor Kratos en nieuwe summons voor Atreus.

Indien je de game uit 2018 hebt gespeeld weet je misschien nog dat je 6 van 9 Realms kon bezoeken. In God of War Ragnarok kan je ze alle 9 bezoeken en dat moet ook wel. De keuzes die Atreus en Kratos maken in deze nieuwe reis heeft invloed op de toekomst van de 9 Realms.

Dit is tevens de laatste God of War game in de Noorse mythologie. Dit werd ook tijdens de show bevestigd. De volgende game binnen de franchise trekt waarschijnlijk naar een gloednieuwe mythologie. Egypte?