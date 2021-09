Review: Deathloop

Doorbreek de oneindige cyclus op Blackreef in Deathloop. Kruip in de huid van Colt om de cyclus in een verhaalmodus te doorbreken, of speel als Juliana om de loop te beschermen en breek in bij andere spelers om Colt’s cyclus vervroegd te herstarten.

Deathloop is een gloednieuwe first-person action shooter van Arkane Studios. De geweldenaren bekend van de Dishonored en Prey games. Je speelt voornamelijk als Colt op een dag die zich na iedere nacht vanzelf herhaalt. Colt en iedereen op Blackreef zit vast in een oneindige loop van precies dezelfde dag. Je doel is om te ontsnappen van deze cyclus, maar dan kan alleen als je alle 8 visionairs binnen één dag weet te vermoorden. En dat is zoals je misschien al kunt raden, niet erg voor de hand liggend.

Déjà vu

Deathloop speelt zich af op precies één dag. Deze dag is verdeeld in 4 helften. De ochtend, de middag, de namiddag en de avond. Er zijn ook 4 locaties die je kunt bezoeken in Blackreef. Na het bezoeken van 4 locaties binnen de 4 dagdelen is je dag voorbij. Op dit moment begint er een nieuwe dag, maar het is eigenlijk dezelfde dag als je zojuist hebt beleeft. Je zit vast in een cyclus van precies één dag. Iedereen die je vermoord in die dag, leeft in de opvolgende ochtend gewoon weer. Om de loop te doorbreken moet je dus iedere visionaire vermoorden voordat de dag zich reset. Maar hoe doe je dat?

Na een introductie van ongeveer een uurtje heeft Deathloop je de belangrijkste onderdelen van de game aangeleerd. Vanaf je tweede dag sta je er alleen voor en is het aan jou om uit te vogelen hoe je deze klus gaat klaren. Gelukkig begin je met een aantal hints om je op pad te sturen. Je krijgt hints voor alle visionairs die je kunt volgen als een soort missie. Door deze hints te volgen reis je door de verschillende locaties in verschillende dagdelen op zoek naar sleutelelementen die er voor zorgen dat je uiteindelijk alle 8 visionairs binnen één dag kunt vermoorden.

Door het volgen van deze missies kom je achter routines, gewoontes, kwaaltjes en meer. Bewapend met al deze informatie kan je deze routines omgooien, waardoor bepaalde personages opeens op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie zijn. Na het volgen van alle hints van visionairs kan je ze allemaal binnen de gestelde tijd vermoorden, maar hoe je dit dan aanpakt, is geheel aan jou.

Vrijheid

Alhoewel er een zeker tijdselement zit verwerkt in de game merk je er tijdens het spelen minimaal van. Er zit geen tijdklok verbonden aan een dagdeel, of aan hoe lang je in een bepaald gebied rond zwerft. Zo lang je in één bepaald gebied blijft, gaat de tijd niet vooruit. Je kunt dus vrij gaan ontdekken. Gelukkig maar, want er is heel veel om te zien, te vinden en uit te zoeken in Deathloop.

Niet alleen kun je op zoek gaan naar de visionairs en alles wat rond deze personen zwerft, maar ook op zoek gaan naar wapens, trinkets en meer gaat een deel van je tijd in de game in beslag nemen. Het ergste is dat je alles wat je op een dag verzamelt, aan het einde van de dag kwijt raakt. Gelukkig ontdek je iets na de introductie een manier om spullen te preserveren voor de volgende cyclus. Hierdoor kan je ook na het herstarten van de dag een bepaald wapen, trinket, perk of speciale kracht bewaren. Om deze spullen te preserveren heb je wel een bepaald goedje nodig. Dit goedje krijg je door visionairs te vermoorden, onstabiele objecten te vinden in de wereld, of door gevonden wapens, trinkets en speciale aanvallen op te offeren. Er is geen limiet op hoeveel wapens en ander dingen je kunt behouden, maar je moet aan het einde van de dag wel genoeg middelen hebben om je gewenste voorwerpen te preserven. Eenmaal gepreserveerd, zijn ze voor altijd van jou, totdat je ze zelf weg gooit.

Plan je uitvlucht

Om de cyclus te ontsnappen heb je dus verschillende taken op je to-do-lijstje staan. Slechts één van deze taken is het uitpluizen van alle visionairs. Andere taken zijn het vinden van speciale wapens, speciale krachten die behoren tot de visionairs, waardoor je ze soms vaker moet doden voor bepaalde upgrades van deze kracht, en zoeken naar informatie.

Bijna alle activiteiten zijn gebonden aan een bepaalde locatie en een bepaald dagdeel. In de ochtend tref je een locatie heel anders aan dan in de avond. In de ochtend zie je personages misschien een concert locatie opbouwen, in de avond is het concert aan de gang. Dit geldt eigenlijk overal zo, tenzij jij voor bepaalde wendingen zorgt.

Dit doe je allemaal op je eigen manier, in je eigen volgorde. Wil je eerst alle visionairs opjagen voor hun krachten en upgrades? Prima. Of wil je eerst een bepaald wapen gaan zoeken? Ook prima. Er is niet echt een vast pad dat je bewandeld. Van A naar B zijn meerdere wegen en jij kiest welke je wilt bewandelen. Dit geldt ook voor het uitschakelen van de visionairs. Maak het zo bond als je zelf wilt. Geef ze een koekje van eigen deeg, jaag een kogel door hun kop, of laat een onderwater complex vollopen met water. Jouw loop, jouw feestje.

Kaskrakers

Blackreef zit tot de nok toe gevuld met kluizen en deuren die je alleen kunt openen met combinatiecodes. Voordat je gaat zoeken op internet waarschuw ik je alvast dat alle codecombinaties voor alle spelers willekeurig zijn. Je moet dus echt zelf aan de slag met uitzoeken van een code. Gelukkig vind je her en der heel veel rondslingerende documenten en PC’s waar de benodigde info, of hints over de benodigde info staat. Als je eenmaal een code hebt gevonden wordt deze in bijna alle gevallen al automatisch ingevuld als je het betreffende codeslot weer tegenkomt. Je hoeft dus niet alle codes in combinatie met de sloten te gaan onthouden. Er zijn een aantal uitzonderingen.

Je wilt op zoek gaan naar deze kluizen en deuren voor sterke wapens, trinkets, maar ook om nieuwe locaties te ontgrendelen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Je hele toetakeling moet natuurlijk wel stijlvol verlopen, want de game zit boordevol stijl!

Deathloop weet wat het is en acteert daar dan ook naar. Het is een ontzettend stijlvolle game met unieke ontwerpen en ideeën op elke hoek van de straat. Van de vele aanvallen, wapens, design van vijanden, maskers tot de tussenfilmpjes die een hele vette comic-stijl met zich meedragen alsof het is getekend door dezelfde persoon die de intro van de Powerpuff Girls tekende.

Dishonor onder de visionairs

Het verhaal neemt meerdere wendingen gedurende je speelduur maar je voelt je van voor tot achter volledig in controle. Het is zeker weten jouw feestje op Blackreef, alhoewel je directe tegenstander je anders doet laten denken. Met een uurtje of 20 ben je wel door het verhaal heen en heb je meer dan genoeg van de locaties ontdekt.

Het nadeel is een beetje dat de vier verschillende locaties na een uurtje of 15 wat eentoniger beginnen te worden. Op dit moment ben je al meer dan 10 cyclussen rond gegaan en weet je precies wat je te wachten staat en waar het je te wachten staat. Je racet door de locaties om je takenlijst af te vinken omdat je voor de rest toch eigenlijk alles gezien hebt. De opbouw naar het einde mist een beetje een late-game refresh die voor die laatste stretch even voor wat verandering zorgt.

Invaded by dark spirit Juliana

De verandering die het leuker kan maken, is de optie om online te spelen. Tijdens het spelen kan op ieder moment Juliana je speelsessie verstoren. Dit is jouw directe aartsrivaal en jullie onderlinge relatie is “ingewikkeld” zoals Facebook het zou zeggen. Het mooie is dat, deze Juliana, een andere speler kan zijn (als je online aan hebt staan). Het mindere mooie is dat, spelen als Juliana op dit moment eigenlijk niet te doen is door de ontzettend slechte verbinding.

Het werkt in principe een beetje zoals Dark Souls. Juliana (een andere speler) komt jouw wereld in en moet jou vermoorden om te winnen. Zij heeft keuze uit een arsenaal die hetzelfde is als die van jou, maar ze kan zich ook voordoen als een ander personage. Zodra ze je aanvalt onthult ze zichzelf in ieder geval weer. Colt kan niet ontsnappen via de tunnels als Juliana binnenvalt, totdat Colt de antenne hackt waar Juliana begint. Als host heb je dus twee opties. Vermoord Juliana voor ze jou vermoord, of hack de antenne en ontsnap voordat Juliana je gevonden en vermoord heeft.

Op moment van schrijven werkt deze feature niet zo goed als dat het op papier uit ziet. Juliana trekt altijd aan het kortste eind omdat Colt de host is. Verbindingsproblemen, lag en andere foutjes plagen deze multiplayer mode.

Verdict

Deathloop is een hele aangename verrassing dit najaar. Eigenlijk weten we stiekem al dat Arkane ons nauwelijks teleur stelt. Het is een unieke game en eigenlijk nauwelijks vergelijkbaar met iets anders op de markt. Deathloop is geen Dishonored kopie, het is geen Hitman kopie, maar het heeft iets weg van beide titels, maar daarnaast ook zo veel meer. Het is ook geen roguelike, maar snoept ook hier een aantal elementen van weg. Deathloop is een geheel nieuw concept en waarschijnlijk ook de enige in zijn soort. Het past, het werkt en het speelt heerlijk weg, ook al heb je geen idee wat er de eerste paar uur allemaal op je af komt. Met minimale minpunten is je hele rit door Deathloop waarschijnlijk naadloos, voel je ten allen tijden geprikkeld, geboeid en aangespoord om verder te spelen en meer te ontdekken van alle geheimen in Blackreef.

Titels als Deathloop zorgen er voor dat de gaming industrie zicht blijft ontwikkelen we na tientallen jaren gaming nog steeds voor verrassingen en nieuwe dingen komen te staan. Niet alleen op gebied van technologische mogelijkheden, maar dus ook op gebied van creatief design.