Gran Turismo 7 krijgt een 25th Anniversary Edition

De aanstaande racegame voor de Playstation 5 en Playstation 4 krijgt een speciale editie om de 25e verjaardag van de franchise te vieren. De Gran Turismo 7 25th Anniversary Edition bevat tweemaal de game!

Een ietwat vreemde verschijning zien we met de 25th Anniversary Edition van Gran Turismo 7. Je krijgt de game namelijk twee keer! Er is zowel een Playstation 5 disc inbegrepen, maar ook een Playstation 4 code. De digitale Deluxe variant van deze bundel bevat een Playstation 4 én Playstation code. Indien je de game los aanschaft kost een upgrade naar de PS5 versie vanaf de PS4 versie €10.

Wat zit er nog meer bij?

Behalve een toffe slipcase en een steelbook in het thema van de game krijg je een aantal digitale bonussen als je de 25th Anniversary Edition aanschaft.

1.100.000 miljoen in-game credits

Toyota GR Yaris

30 Avatars gebaseerd op fabrikanten

De officiële soundtrack

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RZ-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend

Gran Turismo 7 werd onlangs uitgesteld en verschijnt niet meer in het najaar van 2021. De nieuwe releasedatum is vastgesteld op 4 maart 2022. De game verschijnt gelijktijdig op Playstation 4 en Playstation 5. Oorspronkelijk werd de game als Playstation 5 Exclusive aangekondigd. Later bleek dat zowel de Sony racer als God of War, naast Horizon Forbidden West, ook hun weg banen naar de vorige Sony console.