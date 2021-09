Nieuwe Animal Crossing New Horizons content onderwerg

Er lijkt erop dat er een nieuwe grote Animal Crossing New Horizons update eraan zit te komen. Wat er precies wordt toegevoegd aan het spel moet nog volgen uit een special Animal Crossing direct in oktober.

Wel lijkt het erop dat Brewster zijn weg gaat vinden naar de bovenafdeling van jouw lokale museum. In oude spellen had de rustige, koffie zettende duif een rol als de lokale barista. Zijn eerste entree was in wild world. Hier runde hij de roost waar je als speler voor 200 bells een kop koffie kon halen. Op zaterdagavond was zijn koffiebar het podium voor K.K. slider. In New Leaf kreeg de beste man zijn eigen Café. Deze kon je ergens laten bouwen op je eiland. In het café kon je koffie zetten voor een van je medebewoners. In New Horizons lijkt het erop dat hij weer intrekt bij zijn oude huisgenoot Blathers.

Wat voor rol de de koffie leutende duif krijgt in de toekomst moet nog blijken, samen met verdere informatie over de update die later volgt. Nintendo gaat dit allemaal voorleggen in een speciale Animal Crossing direct ergens in Oktober. De specifieke data voor deze direct word bekend gemaakt via het officiële Animal Crossing New Horizons twitter-account. Stay tuned dus!