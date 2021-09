Kirby and the forgoten land; Release lente 2022

Kirby krijgt een nieuwe entry 3D platforming avontuur. Het wordt hiermee de tweede kirby game op switch en de eerste echte 3D kirby.

Je gaat als Kirby op eiland avontuur door een post-apocalyptische wereld. In deze wereld trotseert Kirby verloren steden, woestijnen, sneeuwlandschappen en warme stranden. Als speler lijkt het erop dat je best wat bewegingsvrijheid krijgt in deze omgevingen.

Op het avontuur lijkt het erop dat je de inwoners van de wereld moet bevrijden uit kooien. Dit blijk lastiger als gedacht aangezien je natuurlijk lokale bazen moet trotseren. De een gekker en grootser als de vorige

Kirby lijkt dezelfde krachten te behouden als voorheen. De klassieke movesets blijven ongedeerd in de transitie naar 3D. Zo kan Kirby nog steeds vliegen, krachten overnemen van vijanden en uitspuwen als sterren tegen hun kameraden.

Het spel krijgt een release window in de lente van 2022. Meer informatie zal hoogst waarschijnlijk rond de aanloop volgen.