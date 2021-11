Pokémon TCG introduceert VSTAR met nieuwe uitbreiding

Geen remmen op de Pokémon Trading Card Game! Terwijl nog duizenden fans wachten op hun Pokémon TCG Celebrations ter ere van de 25e verjaardag van Pokémon, kondigt de Pokémon Company alweer een nieuwe uitbreiding aan met een nieuw spelmechanisme.

De uitbreiding voor de Pokémon TCG lijn Sword & Shield voor het eerste kwartaal van 2022 heet Brilliant Stars. Deze uitbreiding voegt een nieuw mechanisme toe waar fanatieke spelers mee gaan worstelen. De VSTAR kaarten gaan begin 2022 zorgen voor een nieuwe jacht op de beste en coolste kaartjes. Maar wat gaat er precies veranderen?

VSTAR Pokémon

De VSTAR Pokémon zijn een evolutie van de V-Pokémon. Elk VSTAR wezen heeft een VSTAR Power. Dit is een ability of een aanval met een erg krachtig effect die de uitkomst van een gevecht kan bepalen. Omdat de effecten zo krachtig zijn van deze VSTAR wezens mag je er maar eentje per spel gebruiken. Zodra je een VSTAR kracht gebruikt moet je de speciale marker omdraaien.

Naast de speciale kracht die ze hebben, zijn VSTAR Pokémon ook sterker en hebben ze meer HP dan gebruikelijk. Zodra een VSTAR wordt uitgeschakeld, moeten er twee prize-kaarten worden opgegeven.

De grootste verrassing is natuurlijk dat niemand minder dan Gamefreak’s favoriet: Charizard, een VSTAR vorm krijgt. Verder ook Arceus, Shaymin en Whimsicott. De uitbreiding bevat ook 30 speciale Trainer Gallery kaarten van populaire trainers en Pokémon.

Wat zit er in de nieuwe Sword & Shield Brilliant Stars uitbreiding?

20 Pokémon V en 15 full-art Pokémon V

4 nieuwe VSTAR Pokémon

3 nieuwe VMAX

22 Trainer- en 6 full-art support-kaarten

1 Special Energy-kaart

De nieuwe kaarten zijn verkrijgbaar is Booster Packs, Elite Trainer Boxes en andere speciale collecties. De eerste speciale collecties verschijnen in de vorm van Leafeon VSTAR en Glaceon VSTAR. Beide collecties bevatten een promokaart van de betreffende V-Pokémon, een geëtste promokaart, een extra grote geëtste promokaart, een acryl VSTAR-marker en vijf Booster Packs.