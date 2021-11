Alles wat je moet weten over Battlefield Portal

Met nog een dikke week voor de Early Access release van Battlefield 2042 geven EA en DICE ons meer info over Battlefield Portal. Deze mode brengt ons 20 jaar aan Battlefield historie in één mode! Nu we het toch over de historie hebben, lees hier onze special over het verleden van Battlefield!

In Battlefield Portal wordt er een bijna letterlijk portaal geopend door jarenlang Battlefield. Spelers kunnen aan de slag met soldaten, wapens, voertuigen, regels, gadgets en maps uit voorgaande Battlefield titels. Battlefield Portal begint met content uit Battlefield 2042, 1942, Bad Company 2 en Battlefield 3. Je kunt de standaard regels gebruiken uit deze games en een zo authentiek mogelijke versie spelen van deze oudere titels, of het helemaal personaliseren. Je kunt ook van alles met elkaar combineren.

Beginnen is gratis!

Je begint met Battlefield portal op de webpagina. Deze kun je benaderen via je smartphone, tablet, PC en laptop. Je hebt niet eens de game nodig om aan de slag te gaan met het knutselpakket genaamd Battlefield Portal. Log in met je EA Account en je hebt alle tools direct tot je beschikking. Eenmaal een creatie in elkaar gezet kan je deze delen met andere spelers. Als je de game hebt, kan deze creatie vervolgens gestart worden op een server. Als je zelf de game niet hebt, kun je nog steeds je creatie delen met andere spelers, zodat zij aan de slag kunnen met jouw visie van de perfecte Battlefield match!

Vanuit de Home Page heb je direct toegang tot al je eigen creaties, maar zie je ook enkele presets van Ripple Effect (Voorheen DICE LA). Deze presets zijn uitstekende startposities voor je eigen creatie.

Rush? Rush!

je creatie begint met het kiezen uit een game mode die je wilt gebruiken als basis. Tijdens de lancering van de game heb je de keuze uit de volgende:

Conquest Large

Conquest

Rush

Free-For-All

Team Deathmatch

De bovenste drie uit het rijtje zijn volledig aan te passen met een reeks aan schakelaars waarmee je bepaalde opties aan of uit zet. Er zijn tal van opties die je kunt aanpassen zoals de speelduur van een match, maar ook het aantal spelers, reinforcements, punten verlies per kill, het aantal spelers per squad (maximaal 4) en de regels voor Squad Spawning.

Voelt als Battlefield

Op gebied van gameplay zijn er ook genoeg opties om de feel van de game volledig anders aan te laten voelen van server tot server. Zo kun je de volgende opties aan of uit zetten:

Friendly Fire

Extreme weer effecten (op geselecteerde maps)

Stationaire wapens

Classic Weapon Tuning

Aim Assist

Aim Assist Zoom Snap

Liggen (kon bijvoorbeeld niet in Bad Company 2)

Strafe tijdens het sprinten

Aim Down Sights

Health Regen

Traversal Sprint

Slide

Squad Revive

Verder zijn er sliders, of kun je zelf waardes invullen voor bepaalde opties die multipliers toevoegen aan mechanieken zoals de snelheid van projectielen, algemene schade, headshot schade, lichaamsschot schade, Fall Damage, bewegingssnelheid, health, regenerate, redeploy delay, of dat spelers hun wapen, ammo, of helemaal niks laten vallen als ze dood gaan. Al deze opties kun je ook asymmetrisch instellen. Zo kan je het maken dat het ene team meer headshot schade kan aanrichten dan de ander, maar de ander juist veel sneller kan schieten. Ik hoor je nu al honderden scenario’s bedenken!

Als de feel nog niet genoeg is, kun je er ook voor kiezen om de User Interface aan te passen. Zo kun je de volgende dingen aan en uit zetten:

Kompas

Minimap en dus ook de grote map

HUD

Wapen plus-menu

Teamgenoot identificatie

Die laatste kan bijvoorbeeld echt gemeen zijn als je Friendly Fire aan hebt staan, maar ook de regel dat je niet kunt zien of iemand een teamgenoot is! Dit kun je verder uitbreiden met het ping systeem. Wil je die van Battlefield 2042 gebruiken, of wil je de klassieke 3d-spotting techniek gebruiken? Je kunt ze ook allemaal uitzetten.

Noshahr Mayhem

Met de spelerslimieten opgeschroefd tot 128 op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S geeft DICE je ook de mogelijkheid om met dit aantal spelers te spelen op klassieke maps. Het is niet de ideale situatie, en de map is er zeker niet voor gemaakt, maar hey, het is jouw Battlefield. Veel plezier!

Alle maps zijn verdeeld in een grote, medium en smalle layout. Zo zijn de grote maps geschaald naar 128 spelers en de medium maps geschaald naar 64 spelers. Maar dit betekent niet dat je met deze aantallen moet spelen op deze maps. Meer mag, minder ook. Jij je zin. Wil je met 128 spelers gaan relschoppen op het tankstation van Battlefield 3’s Caspian Border? Dat mag! Hier beneden een overzicht van alle maps en de layouts waar je uit kunt kiezen. Je kunt dus ook op kleinere stukjes spelen van de beschikbare maps.

De smalle layouts zijn natuurlijk niet geschikt voor Conquest of Rush, maar kunnen volledig worden aangepast met regels voor Team Deathmatch en Free-For-All.

Ter land, ter zee en in de lucht

Ook het oproepen en het gedrag van voertuigen kun je aanpassen. Je kunt er voor kiezen om ook voertuigen hun levenspunten te laten aanvullen over tijd, maar je kunt ook de maximale levenspunten van een voertuig instellen. Wil je bijvoorbeeld dat één raket genoeg is om een tank op te blazen? Make it so. Je kunt er ook voor kiezen dat spelers niet mogen uitstappen als ze eenmaal in een voertuig zijn gestapt.

De plaats van voertuigen kun je instellen op traditionele wijze, maar ook de nieuwe call-in manier van Battlefield 2042. Je kunt ook een combinatie kiezen. Zo heb je de volgende opties:

Geen gevechtsvoertuigen

Alleen maar call-in (Battlefield 2042)

Alleen via terugkeermenu

Call-in én terugkeermenu

Voertuigen spawnen in de map

Het call-in systeem is dan wel van Battlefield 2042, maar niet beperkt tot deze futuristische setting. Wil je dat soldaten uit 1942 ook voertuigen kunnen inbellen? Helemaal prima!

Dit wil ik wel en dat wil ik niet

Aangezien je zelf de touwtjes in handen hebt, beslis je ook wat er wel en wat er niet ik jouw server zit. Je kunt er voor kiezen om alles aan te laten of het op de standaard manier te laten verlopen. Zo speel je El Alamein met 1942 settings en Caspian Border met de Battlefield 3 settings, maar je kunt ook zelf met de hand selecteren wat je wel en niet wilt in jouw server.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen welke Slasses, of Specialists speelbaar zijn in jouw server. Je kunt per game aanklikken wat je wel en niet wilt hebben. Vind je een bepaalde Specialist uit Battlefield 2042 veel te sterk? Zet ‘m uit, maar laat de rest aanstaan. Wil je een server zonder Medic? Zet alle Medics uit van iedere game. Of wil je een server met een Medic Class van Battlefield 3, een Assault van 1942, engineer van Bad Company 2 en Casper als Scout van BF2042? Ook dat kan allemaal!

Wat geldt voor de Classes, geldt ook voor wapens. Er zijn op dag één meer dan 75 wapens die je kunt kiezen in Battlefield Portal. Zet ze aan, of zet ze uit. Je kunt individuele wapens aan/uit zetten, maar ook bepaalde categorieën per game. Voor de klassieke titels geldt dat iedereen direct toegang heeft tot alle wapens. Voor Battlefield 2042 geldt nog steeds dat spelers het juiste level moeten zijn om een bepaald wapen te kunnen gebruiken. Hierdoor moet je voor Battlefield 2042 de default aan laten als je geen andere wapens toelaat. Uiteraard kies je ook welke attachments je wel en niet toelaat op jouw server. Ook hier kun je er voor kiezen om voor het ene team andere attachments toe te laten dan voor het andere team!

En je raad het niet maar.. Al deze regels gelden ook voor voertuigen en gadgets. Jij kiest welke gadgets er in je server komen en welke voertuigen spelers mogen kiezen. Wederom geldt hier: Wil je dat het ene team andere voertuigen en gadgets heeft dan het andere team? Dat kan!

Ga helemaal wild met de regel bewerker!

Wil je het echt bond maken? Dan kun je met de visuele regel bewerker het nog een stuk complexer maken. Er zijn verschillende functies die de condities en het gedrag van jouw server volledig veranderen. per functie is er een tooltip die uitlegt hoe het werkt en wat het doet. Er staan een aantal voorgeprogrammeerde templates die je kunt gebruiken en aan kunt passen. Zo krijg je niet alleen een idee van de mogelijkheden, maar hoef je ook niet direct ‘From Scratch’ te beginnen.

Jouw portal naar Battlefield Portal

Als speler heb je natuurlijk keuze uit duizenden servers, want iedereen gaat aan de haal met deze uitgebreide toolset. Geen zorgen want er is een uitgebreide server browser om jouw optimale ervaring te zoeken. Er wordt ook gebruik gemaakt van een roterende feature-lijst voor servers waar je direct snel in kunt duiken. Als beheerder van een server heb je ook nog een aantal opties tijdens het spelen van je server:

Broadcast Message

Kick speler

Ban speler

Unban speler

Restart map

Volgende map

Server stoppen

Een verbannen speler blijft verbannen in al jouw servers. Je moet deze handmatig verwijderen als je wilt dat de speler weer mee kan spelen. Zo lang er minimaal één speler op je server is, blijft deze draaien.