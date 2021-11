Lies of P komt met eerste gameplay beelden

Round8 en Neowiz demonstreren voor het eerst wat alpha-phase gameplay voor hun nieuwe IP; Lies of P! De game heeft een donkere fantasietwist, met een verhaal gebaseerd op dat van Pinocchio. Spoiler: Het ziet er veelbelovend uit!

Lies of P lijkt erg geïnspireerd te zijn door een aantal FromSoftware titels. Allereerst zie je eigenlijk direct de vergelijkingen met games als Bloodborne en Dark Souls. Dit hoor en zie je ook op verscheidene fora terug. Toch ziet, voor mij, de game er erg uniek uit! De donkere atmosfeer in combinatie met scherpe textures en een toch wat uniekere setting spreekt veel mensen erg aan! De trailer krijgt dan ook veel positieve reacties:

If we can’t get a Bloodborne sequel, guess Pinocchio will have to do it himself!

Reacties zoals hierboven verschijnen overal onder de trailers die je op YouTube ziet verschijnen. Het is tof om te zien dat nieuwe IP’s nog zo gewaardeerd worden, zelfs vanuit de wat minder bekende maar toch vrij grote studio’s! De combat in Lies of P ziet er wat sneller uit dan in andere Souls-like titels. Voor de rest zijn dingen als real-time blocken en parryen gewoon aanwezig. Je ziet dit ook in het enemy design terug, waar er veel van dezelfde soort normale monsters en vijanden je zullen teisteren, terwijl de grote en intimiderende monsters en vijanden je zullen aanvallen als mini-bosses of bosses. Ook laat de game een grapple hook mechanic zien, waar je jouw mechanische arm gebruikt om jezelf terug te schieten naar Sekiro. Ook is er een vlammenwerper gemonteerd op je arm, wat wederom lijkt op een bekende feature uit Bloodborne.

De game heeft nog een lange ontwikkelingscyclus te gaan en er is nog geen einde van de tunnel zichtbaar. Toch is het fijn dat Round8 en Neowiz op deze manier de potentiële spelers geïnteresseerd houden en up-to-date laten zijn! Lijkt Lies of P jou een toffe game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!