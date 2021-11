Review: Blue Reflection Second Light

Blue Reflection, Second Light is een sequel van Blue Reflection, origineel gereleased op PS4 en PS Vita. De game is een actie-RPG met een grote focus op slice of life. Het spel is gemaakt door Gust en uitgegeven door Koei Tecmo en kost 59,99 voor de standaard editie. De release datum is 9 november en is speelbaar op PS4, PS5, Switch, Xbox en de PC.

Storyline

Het spel zet je in de voeten van Ao Hoshizaki, een Japanse middelbare scholier die haar zelf niet speciaal acht. Ze vindt haar leven maar saai en gemiddeld. Totdat ze op een dag, onderweg naar zomerschool, wordt getransporteerd naar een nieuwe dimensie. Ze komt terecht op een academie dat drijft op een eindeloze oceaan, waar zij Kokoro Utsubo en Yuki Kinjou ontmoet. Zij zitten, geheugenloos, vast in deze dimensie.

Na een paar dagen daar doorgebracht te hebben komt er een spoor naar een nieuwe wereld tevoorschijn, deze noemen de meiden de heartscape. Binnen deze wereld lopen verschillende monsters rond. Om deze wereld te kunnen overleven moeten ze de monsters verslaan. Gelukkig hebben ze bij aankomst in deze dimensie speciale ringen gekregen. Wanneer zij moeten vechten komen er, door aan een gevoel te denken, wapens tevoorschijn.

Tijdens een van de trips naar deze wereld komen ze een kristal tegen, een memory crystal. Deze weergeeft een van de herinneringen van Kokoro weer. Dit overtuigd de meiden om dieper de heartscape in te gaan, opzoek naar Kokoro’s herinneringen en verdere antwoorden over deze rare wereld.

Met de storyline kan ik heel kort zijn, je speelt een anime. Natuurlijk hoeft dit niet veel te zeggen over de kwaliteit van het verhaal. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van animes die een heel goed verhaal vertellen. Er zijn natuurlijk ook genoeg slechte verhaallijnen in te vinden. Deze tropes binnen dat medium zitten er duidelijk in. Mocht je niet echt into anime zijn wordt dit toch wel een punt om je overheen te zetten.

De onderwerpen die het verhaal aansnijden zijn lief en realistisch. Maar misschien ook best cliché. Een meisje dat wordt gepest is bijvoorbeeld een van de onderwerpen. Iets wat eigenlijk ook wel in elke dramatische anime aan bod komt. En dat hoeft geen slecht ding te zijn, pesten is een probleem wat zeker tot de dag van vandaag voortduurt. Het is dan ook jammer dat ze dan zo’n backstory als een cliché schrijven. Verwacht dan ook niet veel vernieuwende wendingen.

Gameplay

Gelukkig is de gameplay in Blue Reflection, Second Light toch wel de reden waarom je de game speelt. Je kan de gameplay verdelen in twee delen. Het eerste deel is het leven op de academie. Deze fungeert als de mainhub van de game. Hier kan je items maken voor de avonturen in de heartscape, praten en op date gaan met de karakters van de game, quests ontvangen en gebouwen in elkaar zetten. Die gebouwtjes zorgen ervoor dat je karakters op verschillende manieren bonden. In andere woorden, het slice of life gedeelte van de game.

Voor de mensen die dat leuk vinden moet ik zeggen dat dit gedeelte van de game best goed in elkaar zit. De karakters hebben best veel dialoog en er zitten best leuke momenten tussen. Ook zit er een handholding mechanic in. Dat komt tevoorschijn wanneer Ao heel erg goede vrienden is met een ander karakter. Voor de mensen die dat minder interessant vinden zou ik aanraden om de auto functie van de gesprekken te gebruiken. Vooral omdat Ao zelf upgrade punten krijgt door met de verschillende side characters te bonden.

Als tweede heb je de heartscape levels. Hierin verzamel je materialen die je nodig hebt voor je items en gebouwen, vecht je tegen monsters en ga je opzoek naar de verloren herinneringen van de karakters. De werelden zijn los gebaseerd op de belevingswerelden van de karakters. Zo is Kokoro een “country girl” en lijkt haar heartscape dan ook op het rurale Japan.

De reden waarom je de heartscape binnengaat is vooral om resources te zoeken voor de academie. Dit kan eten zijn, maar bijvoorbeeld ook bouwmaterialen voor faciliteiten. Daarnaast speelt ook een groot gedeelte van de verhaallijn hier plaats, want je gaat hier opzoek naar de verloren herinneringen van de karakters. Hoe je deze vindt is best creatief gedaan.

Tijdens het avonturieren kun je met verschillende tactieken de monsters verslaan. Ten eerste kan een monster op je af laten komen. Hierdoor heeft hij een ether voordeel in de battle. Daarnaast kan jij zelf de battle beginnen door hem te slaan. Ook kan je een sneak attack in de rug geven of er zelfs omheen sneaken.

De gevechten zijn een soort van mix tussen turn-based en real-time combat. Je hebt onder aan de UI een balk genaamd de ether meter. Ether is een puntensysteem die bepaald welke moves je kan inzetten. Naast die punten heeft ether ook een “gear” systeem. De gears zijn een soort van levels die zwaardere attacks unlocken naarmate het gevecht verloopt.

Wanneer een karakter gear drie bereikt veranderen ze in een reflector, een soort van magical girl versie van hun zelf. De attacks in deze gear wegen zwaarder dan wanneer zij geen reflector zijn. Uit eindelijk kan een karakter een one-on-one battle met een monster aangaan, hierin verloopt de strijd een stuk sneller. Nadat je genoeg ether hebt kan je een one-on-one finisher gebruiken die hoge schade doet aan je vijand. Best spannend dus.

De heartscape is toch wel de reden waarvoor ik dit spel zou spelen. De combat is leuk en de manier waarmee je met de monsters omgaat tactisch. De materialen voor het craften te verzamelen kan best grindy aanvoelen, maar dat is eigenlijk in elke game wel. De herinneringen maken deze levels toch wel. Zij zetten je er toch echt wel toe om dieper in de levels te avonturieren.

Visuals, music & art direction

Blue reflection, second light is qua art direction een raar kuiken. Op sommige momenten vallen de assets op een heel mooie manier samen. Maar op andere momenten lijkt het op een snel bij elkaar gevoegde unity game. Het ergste wat mij uit het spel haalde was de drukte van Kokoro’s level. Alles lag zo dicht op elkaar dat ik eigenlijk niet meer wist waar ik moest kijken.

Daarnaast waren de monsters in dit spel zover buiten de stijl van de game dat ze eigenlijk niet meer in de game pasten. Ze zagen er zo cliché uit dat ze net zo goed vanuit een assetbank konden komen. Jammer, want de karakters hebben zeker wel de nodige design aandacht gekregen.

De muziek in dit spel doet het ook niet veel beter, de muziekloopjes zijn generiek repetitief. Aangezien je constant hetzelfde deuntje hoort begint het toch snel wel te irriteren. Jammer, want muziek draagt toch voor een groot deel de sfeer van een game.

Verdict

Blue Reflection, Second Light laat mij met veel gemixte gevoelens achter. Zelfs zo erg dat ik bij het schrijven aan de twijfel ben of ik te streng ben geweest. Daarom ga ik de game een punt geven voor twee mogelijke mensen die deze game kunnen gaan spelen

De eerste is iemand die al erg in de wereld van anime zit. Wanneer jij veel plezier haalt uit slice of life, overdreven schattigheid en ook nog houdt van actie-JRPG’s dan kan dit wel een vermakelijke game zijn. Wel waarschuw ik je voor het verhaal, verwacht niet dat ze veel spannends gaan doen met het plot. Het heeft veel tropes die je eigenlijk wel in elke anime terug ziet. Voor deze persoon zou ik de game een veilige zeven geven. Vooral omdat de gameplay best goed is en het verhaal een bekende lijn volgt.

De tweede is iemand die zin heeft een JRPG met een beetje meer actie en een leuk verhaal. Voor deze mensen zeg ik straight up dat het spel niet de 59,99.- waard gaat zijn. Hoewel de combat best leuk en vermakelijk is blijft de rest eigenlijk wel achter op de wensen. Het slice of life is in overmaten aanwezig. Pas hier voor op als je geen zin hebt in eindeloze zij dialogen. Daarnaast zullen de dates ook niet echt voor iedereen zijn. De thema’s die het verhaal aansnijdt gaan waarschijnlijk ook voelen als typisch anime. De diepte die je krijgt van karakters is er gelukkig wel, maar zoek dit niet in het main gedeelte van het verhaal. Voor deze gamer geef ik het spel toch een 5. Niet het beste spel voor jou dus.