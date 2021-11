Gameplay video’s uitgelekt voor de Grand Theft Auto Trilogy

Met nog een dag te gaan voor de release van de Grand Theft Auto Definitive Trilogy lekken de eerste beelden uit. Vreemd genoeg blijven gameplay beelden van Rockstar afwezig. De fans die de game nu al hebben, plaatsen video’s online.

Het is maar de vraag hoe enkele spelers al kunnen spelen. De fysieke release vindt plaats in december, dus die ‘street-date’ kan nog nauwelijks gebroken zijn. Wellicht zijn er al een aantal reviewers die al iets meer delen dan is toegestaan. De eerste beelden staan in ieder geval op internet en ze zien er best wel fraai uit.

11 november is het zo ver. Dan verschijnen GTA3, GTA San Andreas en GTA Vice City alle drie in een geremastered jasje op de PlayStation, Xbox, PC en Nintendo Switch. Alhoewel alle drie de titels in een bundel verkocht worden, kunnen spelers ook met de losse delen aan de slag. Sterker nog: Vanaf 11 november mogen Game Pass spelers kosteloos aan de slag met Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition. PlayStation Now spelers mogen in december aan de slag met Grand Theft Auto 3 Definitive Edition. Heb je toevallig beide abonnementen? Dan mis je alleen Vice City nog!

De gelekte beelden worden onder andere verspreid via het populaire gaming forum ResetEra. Het kan zijn dat onderstaande video’s in de loop van de week worden verwijderd door YouTube als Rockstar er moeilijk over gaat doen. Dus raadpleeg even deze link, mochten de video’s hieronder niet beschikbaar zijn.

Er zijn uiteraard veel meer beelden dan hierboven beschikbaar, maar om je alvast een idee te geven, hebben we er een aantal voor je klaar gezet. Zo op het eerste oog komt het je allemaal vast heel bekend voor en denk je misschien zelfs: Wat is er veranderd? Maar zodra je de beelden naast elkaar legt, zie je toch wel grote verschillen. Niet alleen een hogere resolutie, maar sommige modellen zijn compleet aangepast!

Met welk deel ga jij als eerst aan de slag uit de Grand Theft Auto Trilogy?