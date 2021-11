Heel veel nieuwe Elden Ring beelden opgedoken

Onlangs mochten enkele Youtubers en media en al aan de slag met Elden Ring. Eén weekend vóór de gesloten netwerk test mochten een aantal spelers al uren aan de slag. In totaal mocht iedereen een half uur aan beeldmateriaal delen.

Dit betekende dat er gisteren rond de 15:00 enorm veel gameplay verscheen op Youtube. Met deze gameplaybeelden verschenen enorm veel details. De manier waarop het upgraden van wapens werkt. Speciale skills, speciale potions, combat, multiplayer en nog veel meer. Vanaf morgen mogen enkele fans ook aan de slag met Elden Ring. Fans konden zich opgeven voor de Elden Ring CNT. Een gesloten netwerk test die actief is is drie-uur durende sessies gedurende het weekend 12 tot 14 november. Ben jij één van de gelukkige spelers?

In de gesloten netwerk test hebben fans toegang tot dezelfde gameplay elementen en gebieden, maar dan steeds in periodes van 3 uurtjes in plaats van ongelimiteerd. Om je alvast een idee te geven van alles wat je mag verwachten tijdens de gesloten netwerk test, of om je een idee te geven van de game. Hebben we een aantal video’s van de welbekende Souls-veteranen voor je opgezocht. Een voor een leggen ze de details en de een laat net wat andere beelden zien dan de ander. Check ze hier beneden:

Ga jij dit weekend aan de slag? probeer dan zeker alle beschikbare bazen te grazen te nemen om alvast een idee te krijgen van de must-have items tijdens jouw volledige playthrough, eind februari. Ga jij aan de slag met de game op de console? Check dan hier wat je er van mag verwachten.