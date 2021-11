Preview: Elden Ring

Onlangs mochten een aantal fans, waaronder wij al aan de slag met Elden Ring in een gesloten netwerktest. Deze test vond plaats gedurende het weekend van 12 tot 14 november in tijdslots van 3 uur. Met twee man sterk hebben wij bijna al het speelbare terrein van deze test ontdekt, om jou te voorzien van onze eerste indruk.

Fans konden zich opgeven via de website van Elden Ring om deel te nemen aan deze test op een gewenst platform. Het kan dus zijn dat jij één van de duizenden spelers bent die al vroeg vóór de release aan de slag mocht met een klein stukje Elden Ring. Zat je er helaas niet tussen, of was je te laat met registreren? Dan vertellen wij jou graag wat wij er van vonden na ongeveer 10 uur spelen verspreid over het weekend.

Rise Tarnished

Elden Ring begint, tenminste in de gesloten netwerk test, met een tutorial kerker. Deze kennen we wel van voorgaande Souls-titels. Door middel van zwakke vijanden wordt de besturing van de game uitgelegd. Deze besturing verschilt niet enorm veel de Souls-titels, al heb je dit keer wél een knopje om te springen. Je hoeft het dus niet meer met rennen en rollen te combineren. De korte tutorial intro laat je ook direct kennis maken met de meer open aanpak van de game. Je kunt de volledige tutorial gewoon overslaan als je een ander pad volgt. En vanaf dit moment is de Elden Ring ervaring voor niemand meer hetzelfde, want zodra je de eerste grot verlaat, wordt je begroet door de grote open vlakten van Limgrave in de Lands Between.

Ongeveer iets minder dan de helft van Limgrave was speelbaar in de gesloten netwerk test. Spelers konden in Limgrave op zoek naar voorwerpen, monsters, geheimen, puzzels, personages, mini-kerkers en merchants. Maar spelers mochten ook al het begin van de eerste traditionele dungeon. Dit zijn de meer traditionele levels zoals we ze kennen uit de Dark Souls games.

Spelen in de open wereld

De open wereld heeft veel content te bieden en met ongeveer 10 uur hebben we het gevoel dat we nog niet alles hebben gezien van het kleine stukje uit de test. De open wereld kent een aantal verborgen mini dungeons die een paar minuten lang zijn. Ieder einde van zo’n dungeon heeft een bossfight die niet heel erg moeilijk zijn, maar wel de moeite waard zijn.

Bosses kunnen namelijk speciale aanvallen in de vorm van een Arc voor je achterlaten. Deze Arc’s kunnen vervolgens op ieder wapen worden gezet. Zodra je een Arc toekent aan een bepaald wapen veranderd de speciale aanval van het wapen, maar pas je ook de scaling aan van het wapen aan. Hierdoor maak je van bijvoorbeeld een wapen met Dex scaling een wapen met Int Scaling. Hierdoor heb je veel meer vrijheid in het samenstellen van een build en kun je ze ook aanpassen wanneer je wilt. Helaas mochten we tijdens de gesloten netwerktest geen opnames of screenshots maken, anders konden we een paar voorbeeldjes laten zien.

Easy mode?

Er wachten een aantal angstaanjagende wezens op je in Limgrave. Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor. Voor het eerst in een From Software titel heb je een trouwe ros waarmee je te ‘paard’ de gevaren op je pad kunt bestrijden. Sommige vijanden hebben er ook een, waardoor je in een soort steekspel terecht komt zoals de ridders vroeger deden.

Als je nog meer hulp nodig kun je gebruik maken van NPC Summons die dit keer iets anders functioneren dan je gewend bent. Je kunt bepaalde scrolls kopen of vinden. Deze scrolls kosten mana om te gebruiken, maar laten je er verschillende schimmen mee oproepen. Deze komen in verschillende vormen en maten. Sommige zijn beter dan de ander. Zo zijn de wolven die je gelijk in het begin kunt kopen al verrassend sterk. Ze snel snel, bespringen hun prooi. Door de snelheid en de manier waarop ze springen, ontwijken ze vaak al natuurlijk verschillende aanvallen van vijanden. Je kunt deze scrolls alleen gebruiken in gevaarlijke gebieden.

Als dat nog niet genoeg hulp is, kun je andere spelers oproepen om je te helpen. Het ‘nadeel’ is dat je vanaf dit moment ook invaded kan worden door andere spelers voor PVP. Het oproepen van andere spelers is gestroomlijnd want je summon signs worden in een poel gestopt waar spelers gemakkelijk andere spelers kunnen oproepen.

door gebruik te maken van bovenstaande features kun je je Elden Ring ervaring dus makkelijker maken. Bij sommige bosses komen bepaalde hulpjes namelijk goed van pas.

Thank you, Elden Ring

Elden Ring kan op momenten ook net zo lastig zijn als je favoriete Souls-titels. Voornamelijk in de meer traditionele kerkers. Hierin kun je bijvoorbeeld je trouwe ros niet oproepen, dus je moet ieder gevaar head-on aangaan. De combinatie van de open wereld, de verschillende dingen die je kunt ontdekken en de klassieke From Software gevaren zorgen voor een ongekende ervaring. Het is exact de Souls-ervaring die we willen waarbij het even uitdagend is als voorgaande titels, maar met veel meer vrijheid om de wereld met al haar geheimen te ontdekken en personage zo te spelen, zoals jij dat voor ogen hebt. Dit kan wel eens de beste From Software game ooit worden en het voelt alsof we maar een piepklein deeltje hebben gezien.