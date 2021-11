Kojima Productions gaat films en muziek maken

Als je Hideo Kojima een beetje op de voet volgt dan weet je dat de ontwikkelaar en bedenker een grote fan is van muziek en films. Hij wilt zelf ook graag films maken. Dat heeft hij in het verleden meerdere keren laten weten. Het moment lijkt eindelijk daar te zijn. Een nieuwe divisie binnen de Kojima Productions studio in Los Angeles gaat zich bezig houden met het maken van muziek en film.

“The team has as its charter, the goal of expanding the reach and awareness of the properties now under development at Kojima Productions, and to make them even more a part of our popular culture. Although we are a global organization, the new business development team will be centred in Los Angeles, CA. We are truly excited and looking forward to working with the very best entertainment talent we can, across all of the entertainment industries.”