Review: Shin Megami Tensei V

Shin Megami Tensei is een langlopende JRPG reeks waar je wellicht wel eens van hebt gehoord. Het vijfde genummerde deel is nu speelbaar op de Nintendo Switch. Wij zijn er met ingedoken om de engel en duivel op je schouder de les te leren.

Shin Megami Tensei V is onderdeel van een Japanse RPG franchise met ontzettend veel games. Sommigen van deze titels zijn enkel in Japan verschenen, maar veel gelukkig ook in het westen. Alhoewel dit pas het vijfde genummerde deel is, zijn er een boel games aan vooraf gegaan. Veel spin-offs, waarvan de bekendste spin-off een ondertussen veel bekendere spellenreeks is geworden. Dan heb ik het natuurlijk over de Persona games. Het mogen dan ook vanzelfsprekend zijn dat de twee reeksen een aantal raakvlakken hebben. Toch verschillen ze nog steeds enorm veel van elkaar, waardoor het vandaag de dag dus ook twee heel verschillende series zijn.

Mede dankzij het overweldigende succes van Persona 5 kent de Shin Megami franchise een hele boel nieuwe fans. Veel fans die ook benieuwd zijn geraakt naar de reeks waar Persona vandaan kwam. Misschien ben jij ook wel zo iemand en lees je daarom nu deze review om er achter te komen of ook de hoofdlijn van de Shin Megami titels iets voor jou is. Laat het nou net zo zijn, dat er een gloednieuw deel is verschenen voor de Nintendo Switch. Dit is Shin Megami Tensei V.

Vergeleken met Persona

Laten we maar beginnen met de grote grijze olifant die in het midden van deze spreekwoordelijke kamer staat geparkeerd. Persona stamt af van Shin Megami Tensei, dus lijken de spellen op veel fronten erg op elkaar. Het zijn beide JRPG’s met lange verhalen en een turn-based combat systeem. Dit gevechtssysteem is niet identiek maar is wel goed vergelijkbaar. In beide titels worden monsters gebruikt om te vechten. In Persona heten het Persona’s en zijn het manifestaties van gevoelens, gedachtes en eigenschappen van personen. Voor Shin Megami Tensei en dus ook in deel 5 zijn het demonen en engelen. Ze delen een identieke uitstraling. Zo zie je bijvoorbeeld een Pixie in zowel de SMT games als in de Persona games.

Het vechten werkt ook iets anders in beide spellen. De aanvallen komen ook sterk overeen, alleen ben je in Shin Megami Tensei nog meer afhankelijk van de elementen. In baas-gevechten is het essentieel om de zwakke punten van je tegenstander te misbruiken. Een zwakte raken levert je extra aanvallen op. Een aanval missen of afgeketst worden, kost je een beurt. Vijanden brengen ontzettend veel schade aan, dus zoveel mogelijk de beurt bij jou en jouw team van demonen houden is cruciaal. Nog veel meer dan in de Persona titels. Je gaat uit eindelijk dus niet sturen op de levels van je team, maar op de sterke en zwakke punten van je team en je tegenstanders.

Zonder life-sim

Het grootste verschil tussen Persona en Shin Megami Tensei is het thema. Shin Megami Tensei volgt al jaren een best wel duister thema. Het einde van de wereld wordt bepaald door een botsing tussen de hemel en de hel. Jij als spelers moet een kant kiezen om te bepalen wie zegeviert. Gaandeweg kom je er achter dat niet alles per definitie zwart of wit is. Alhoewel je een vrij lineair verhaal volgt, zitten er wel keuzes in het spel die bepaalde wendingen in gang zetten, waaronder de conclusie van de game. Zo goed als het hele spel speelt zich af in een andere dimensie, de thuiswereld van de demonen.

In Persona ben je gewend dat je een school-leven volgt. De gameplay bestaat enerzijds uit het doorgronden van kerkers die unieke thema’s kennen. Daarnaast volg je met jouw avatar en andere personages een sociaal leven op en na school. Hierin ben je gematigd vrij om te doen wat je wilt en besteed Persona enorm veel tijd aan het leggen en onderhouden van banden. Het is enerzijds een life-sim en anderzijds een dungeoncrawler. Shin Megami Tensei heeft eigenlijk maar één focus: Dungeons. Alhoewel je voor bepaalde keuzes komt te staan en er daadwerkelijk een heel tof verhaal in zit verwerkt, is er geen life-sim gedeelte in deze Nintendo Switch exclusive. Je bent ofwel aan het vechten, of het onderweg naar je volgende gevecht.

En nu in 3D!

En deze gevechten zien er indrukwekkender uit dan ooit! Voorgaande Shin Megami Tensei games die verschenen op de Nintendo platformen maakt veel gebruik van sprites. Dankzij de krachtigere Nintendo Switch en aan aantal jaartjes pauze (SMT4 verscheen op de 3DS), ziet Shin Megami Tensei V er het mooist uit. Alle demonen verschijnen in 3D in de wereld en ook tijdens de gevechten. De gevechten spelen zich ook een beetje af als in Persona 5, waarin je met je eigen team tegenover het tegenoverstelde team staat.

Ook de wereld waarin de game zich afspeelt ziet er er mooi uit op de Nintendo Switch. De alternatieve dimensie lijkt op een soort vervallen Post-apocalyptische versie van Tokyo die wordt geplaagd door demonen. Deze demonen dwalen door de wereld en je kunt ze zien en wel op ware grootte! Dit is wel een hele fijne toevoeging moet ik zeggen. Het verrijkt de wereld wel om de demonen op ware grootte te kunnen zien in plaats van dat ze een standaard formaat aannemen om in de speelwereld te passen. Sommige wezens zijn dan ook gigantisch en wil je het liefst even vermijden als het lukt!

De wereld voelt dan ook levendig aan met rondzwervende demonen. Ze hebben het daarnaast ook niet allemaal op je gemunt. Het is geen wereld waarin de monsters worden geplaatst, wachtend tot je voorbij komt om met ze vechten. Veel hebben een eigen leven en hebben geen interesse om met je te vechten. Sommigen hebben zelfs je hulp nodig. Zo zijn er dus ook side-quests om te voltooien. Deze variëren enorm en geven wederom een bredere blik op de wereld van Shin Megami Tensei en de karakters van de demonen. Zo kom je er bij een bepaalde quest achter dat er twee demonen op pad zijn gestuurd om eten te zoeken. Ze blijven wat lang weg, dus jij moet ze zoeken. Het blijkt dat ze ondertussen een sekte hebben gevonden en zich daarbij gevoegd hebben. Door de sekte hebben ze opeens geen eetlust meer, maar laten ze wel hun oude roedel achter met honger. Hilarisch!

Verdict

Shin Megami Tensei V is een fantastische JRPG en eentje die je geprobeerd moet hebben op de Nintendo Switch. Als je liefhebber bent van de gevechten in Persona titels, ligt dit helemaal in jouw straatje. Vond je het vechten juist totaal niet leuk in Persona, maar was je meer van het life-sim gedeelte? Dan weet ik eerlijk gezegd niet zo goed of Shin Megami Tensei V je beter gaat bevallen. Zoals ik eerder zei neemt de combat echt de voorgrond in deze game, maar is er geen life-sim gedeelte. Dat neemt verder niet weg dat er gewoon een super gaaf verhaal om deze game draait met ook hier een rijkelijk gevulde wereld met genoeg diepgang, duistere tonen, maar ook zeker humor.