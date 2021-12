Stel jouw Playstation 5 samen met nieuwe kleuren

Sony onthuld eindelijk een aantal andere kleuren om jouw Playstation 5 console een tikkeltje op te fleuren. Of je er nu fan van bent of niet, de eerste manier van samenstelling voor jouw next-gen console is in ieder geval onderweg. Er zijn platen voor de zijkant te koop, evenals nieuwe kleuren controllers.

De kleuren zijn toepasbaar op (los verkochte) DualSense controllers en er zijn dus covers te koop voor de zijkanten van jouw Playstation 5 console. Dit verklaart gelijk waarom Sony zo fel reageerde op DBrand, een merk dat custom covers maakte voor de Playstation 5. De kleuren die Sony gister onthulde gaan van babyblauw tot aan felroze. Ik persoonlijk was meer een fan van de Playstation 4 speciale controller kleuren. Maar hey, het begin is er! Zo had het babyblauw veel beter samengewerkt met een andere lichte kleur, in plaats van zwart. Maar goed, veel mensen zijn laaiend enthousiast, dus een strakke move vanuit Sony.

De covers voor de zijkant van je Playstation 5 komen dus in dezelfde kleuren, waar midnight black en cosmic red toch nog steeds het mooiste uit zien, komen blauw, paars en roze er dus nog bij! Zorg ervoor dat je goed de instructies volgt over het verwijderen en erop zetten van je platen, zodat je jouw oude platen niet kapot maakt.

De controllers zijn te koop vanaf januari voor de gebruikelijke prijs van 70 Euro. De covers zullen ongeveer 55 tot 60 Euro gaan kosten en zullen ook later in januari verschijnen. Welke kleur gaat jouw voorkeur naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!