Kijk hier live de Nintendo Indie World om 18:00

Vanavond organiseert Nintendo een gloednieuwe Indie World aflevering om 18:00. Deze show gaat zo’n 20 minuten van je tijd in beslag nemen. Uiteraard staat de volledige presentatie in het teken van onafhankelijke games.

20 minuten aan Indie Titels die onderweg zijn naar op zijn minst de Nintendo Switch. Die staan vanavond om 18:00 in de schijnwerpers. Welke titels de revue gaan passeren is nog maar de vraag. enkele geruchten maken al de rondte. Zo zou een insider al gemeld hebben dat Hollow Knight: Silksong vanavond eindelijk meer van zichzelf laat zien. Het beste nieuws hierbij is nog dat de releasedatum ook niet meer heel erg lang op zich laat wachten. Of dit inderdaad zo mag zijn, moet nog maar blijken.

Hollow Knight: Silksong is één van de meest geanticipeerde indie titels op dit moment. Maar in 20 minuten tijd, krijgen we natuurlijk veel meer dan dat te zien. Waar hoop jij op? Blijf vooral even hangen. Want wij hebben de video die vanavond om 18:00 live gaat al vast voor je opgevist!

Wat voor soort Indie hoop jij vanavond te zien tijdens de Indie World showcase? Hoop je op een vervolg op een bestaande game? Of ben je benieuwd naar eventuele indies met een Nintendo twist, zoals Cadence of Hyrule?