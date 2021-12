Mortal Kombat 11 en meer naar Xbox Game Pass

Er komen weer een boel toffe titels naar Xbox Game Pass toe. De service blijft bewijzen om de beste deal in gaming te zijn! Wij zetten alles wat komt en gaat even voor je op een rijtje!

Zo verschijnt vandaag Among Us naar Xbox Cloud Gaming door middel van Game Pass Ultimate! Deze populaire titel is nog steeds bruisend, dus spring er zeker even in. Maar, vanaf morgen gaat alles los, dan komen er een boel games naar de service toe, waaronder Mortal Kombat, check ze hier beneden!

16 december

Vanaf morgen gaat alles los. Zo verschijnen Ben 10: Power Trip, Broken Age, Firewatch, The Gunk, Lake, Mortal Kombat 11, Paw Patrol, Race With Ryan, Record of Lodoss War en Transformers: Battlegrounds naar de service. Een aantal van deze games zijn ook te spelen via Cloud en PC Game Pass.

Doei!

Ook gaan er weer een aantal titels weg uit de Xbox Game Pass. Dit zijn vooral Yakuza titels, evenals de grootste concurrent van Fifa. Al deze titels gaan weg vanaf 31 december:

Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud en Console)

The Little Acre (Cloud en Console)

Yakuza 0 (Cloud, Console, en PC)

Yakuza Kiwami 1 (Cloud, Console, en PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, en PC)

Ook gaan er berichten rond over Sniper Elite 5, deze zou vlak na of zelfs tijdens release ook naar de service komen. Welke game ga jij spelen vanaf morgen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook.