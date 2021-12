Review: Destiny 2 – Bungie 30th Anniversary

Bungie viert haar dertigste verjaardag groots in Destiny 2. Een gloednieuwe dungeon, cosmetica, wapens en meer verschijnen gebundeld in de live-service shooter van de voormalige Halo ontwikkelaar.

Xur en Star Horse staan centraal in de Bungie 30th Anniversary Destiny 2 update. We reizen af naar ‘Eternity’ een schatkamer vol met cosmetische aanpassingen voor alle drie de speelbare classes. Dares of Eternity, de nieuwe gratis spelmodi van deze update brengt spelers een combinatie van PVM-activiteiten in een spelshow achtige vertoning. Middels de gratis update kunnen spelers aan de slag met deze mode om quests te voltooien en een gelimiteerd aantal cosmetische aanpassingen vrij te spelen.

Het echte werk begint bij de betaalde content van de 30th Anniversary. De betaalde bundel van €25 geeft spelers toegang tot een nieuw dungeon in de Cosmodrone. Deze nieuwe dungeon verwerkt een klassiek Destiny moment in de dungeon waardoor het de grote mechaniek van deze dungeon wordt. Een interessante wending in deze piraten-dungeon.

Naast de nieuwe dungeon krijgen spelers een exotische quest om de Gjallarhorn vrij te spelen in Destiny 2. De Gjallarhorn was een fan-favoriet in het eerste deel en bijna niet weg te denken in de lastige PVM-activiteiten. Ook in Destiny 2 komt de de Gjallarhorn gepaard met een flink pak slaag. Je moet er wel eerst even voor werken. Het voltooien van onder andere de nieuwe dungeon is een vereiste. Spelers ontgrendelen ook direct 3 ornament-setjes voor de Hunter, Titan en Warlock. Deze setjes zijn gebaseerd op Bungie’s voorgaande werken. Zo zijn de schouderplaten van de Titan overduidelijk gebaseerd op de Needler uit de Halo games.

Grasp of Avarice

De Grasp of Avarice is de vierde Destiny 2 dungeon. De dungeon brengt een nieuwe mechanic met zich mee waar spelers nog vóór het binnetreden van de dungeon mee geconfronteerd worden. De Dungeon begint op een welkbekende plek voor de doorgewinterde Destiny-fan. Namelijk: de Cosmodrone. En niet zomaar ergens op de Cosmodrone, maar precies op de plek waar de befaamde loot-cave ooit is geweest.

Spelers ontdekte een grot in Destiny waar vijanden op een kort tijdsbestek bleven terugkeren. Door simpelweg te richten op deze grot en te schieten als er beweging te zien was, harkte spelers honderden engrams per uur die ze vervolgens brachten naar de Cryptarch. Uiteindelijk maakte Bungie korte metten met deze manier van loot-vergaren. Waar overigens ik ook mezelf schuldig aan heb gemaakt.

De loot-cave is in Destiny 2 de ingang van de nieuwe dungeon. Net als in de loot-cave-tijden spawnen er enorm veel vijanden tegelijk in de grot. Schiet ze neer en ze laten een gouden engram vallen. Door het oprapen van deze engram krijg je een debuff voor 30 seconden. Als deze debuff afloopt, ben je dood. Het oprapen van een nieuwe engram verlengt de timer opnieuw tot 30 seconden. Het doel is om de engrams die je hebt opgeraapt te dumpen in een kristal die zich nestelt in de grot. Eenmaal genoeg engrams gedumpt, opent de vloer en begint de dungeon.

Burdened by Riches

De Burdened by Riches is de terugkerende mechanic in deze dungeon. Dit heeft alles te maken met het verzamelen van deze gouden engrams om ze voor de timer afloopt te dumpen in een kristal. Doorgaans keert deze mechanic terug om schilden van bazen tijdelijk de ontmantelen. Het is een ingrediënt voor fast-paced encounters tot eigenlijk de laatste boss-fight. Niet bepaald moeilijk, maar deze is een stuk slomer door de bijkomstigheid van hulpjes die enorm veel HP hebben en ontzettend harde klappen uit kunnen delen.

Al met al is het een enorm toffe dungeon om doorheen te banjeren. Vooral het eerste gedeelte van de dungeon die letterlijk tot de nok toe gevuld is met valstrikken. Hier hebben dan ook meerdere malen heel erg hard om moeten lachen.

De dungeon draagt een piratenthema en dit past natuurlijk erg goed bij de loot-cave en de hele mechanic die eromheen is gefabriceerd. Het ziet er grafisch erg mooi uit met duidelijke knipogen naar piraten, waarbij je bij een bepaalde encounter ontploffende servitors moet afschieten alsof je op een piratenschip zit. Niet alleen ziet het er tof uit, ook de soundtrack doet je denken alsof je op de achtergrond een Pirates of the Caribban film aan het kijken bent.

Verrassend was het ook wel. Eerlijk gezegd verwachte ik dat de dungeon meer zou inspelen op Bungie’s werk van de afgelopen 30 jaar. Encounters gebaseerd op klassieke Halo levels of meer verwijzingen naar iconische karakters. Het voelt daarom niet alsof deze dungeon echt gemaakt werd voor deze viering, maar de dungeon hoe dan ook op enig moment in Destiny 2 ging verschijnen.

Loot!

Uiteindelijk is je beloning voor het voltooien van de nieuwste uitdaging een stapje dichter bij de Gjallarhorn. Maar buiten dat is er ook een nieuwe armorset voor iedere class en zijn er legendary wapens te verdienen uit de eerste Destiny. Dit zijn onder andere de Eyasluna, 1000 Yard Stare en de Matador 64.

Naast de dungeon zijn er uiteraard ook beloningen die wél erg herkenbaar zijn. Zo zijn er twee zwaarden die ieder lijken op de helft van een Halo Energy Sword. De BXR-55 Battler is een Legendary Pulse Rifle die sprekend lijkt qua uiterlijk, maar ook qua gameplay op de Battle Rifle uit Halo. Deze kunnen spelers krijgen uit de kist in Eternity na het spelevan de Dares of Eternity mode. De iconische magnum uit Halo is daarentegen ook te vinden in Destiny 2. Deze krijgen spelers door de Forerunner Exotic Quest te voltooien. Deze beloond spelers met de Forerunner Sidearm. Deze lijkt sprekend op de magnum uit Halo (en ja, hij is ontzettend sterk en nee, helaas geen bijpassende melee-animatie).

Verdict

De Bungie 30th Anniversary voegt aardig wat toe aan Destiny 2. Een aantal iconsiche en knappe verwijzingen naar voorgaande Bungie werken, maar ook een aantal nieuwe redenen om de game weer op te pakken. Dit seizoen die zich enorm lang strekt tot de release van The Witch Queen had wel een opfrisser nodig. Gelukkig komt deze in de vorm van een Bungie 30th Anniversary bundel. De Dungeon is ongetwijfeld de grootste en leukste toevoeging van deze update, als heeft deze dan wel het minst te maken met het dertig jarige bestaan.

Ben jij al aan de slag gegaan met de Bungie 30Th Anniversary festiviteiten?