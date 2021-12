Toch geen NFT in Stalker 2

Het internet is luid en duidelijk. Ze willen geen NFT-troep in hun videogames. Ubisoft geeft nog geen gehoor aan het kritiek, maar de ontwikkelaar van Stalker 2 luistert uiteindelijk toch naar de fans.

De ontwikkelaars van Stalker 2 maakten onlangs bekend dat ze NFT zouden gaan aanbieden in hun spel. De fans waren het niet eens met deze beslissing en kwamen massaal in opstand. De ontwikkelaar probeerde nogmaals duidelijk te maken waarom ze NFT in hun spel wilde aanbieden en verdedigde hun voormalige beslissing. Het duurde niet lang voordat ze deze beslissing terug draaide.

Zo zie je maar dat genoeg protest uiteindelijk wel voor verandering kan zorgen. We hebben dit dan ook meermaals gezien. Onder andere PlayStation krabbelde terug op de manier waarop zij PS5 upgrades aanbieden voor spelers die de PS4 versie kopen omdat ze nóg geen PlayStation 5 kunnen kopen. Een nog groter voorbeeld is de radicale wijze waarop Battlefront 2 zijn voortgangssysteem heeft aangepast na ontzettend veel kritiek van de spelers.

De grootste aankomende vijand op het gebied van videogames lijkt nu in de vorm van NFT te komen. Wie is de volgende ontwikkelaar/uitgever die het gaat proberen?