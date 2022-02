LEGO Forbidden West Tallneck aan de Horizon

Als je het internet goed in de gaten hebt gehouden dan weet je ondertussen dat Horizon Forbidden West het enorm goed doet bij de critici. Maar de game is niet het enige om enthousiast van te worden. Er komt namelijk een LEGO Tallneck aan!

LEGO, PlayStation en Guerrilla Games slaan de handen ineen om een LEGO set te maken gebaseerd op de aanstaande game. Dit keer gaat het echt gebeuren. Waar we na de release van Horizon Zero Dawn al meerdere fan-made bouwwerken zagen, heeft LEGO er nu eentje gemaakt die we allemaal in elkaar kunnen zetten. De populaire en iconische Tallneck uit de franchise staat aan de Horizon in 1222 stukjes sterk.

De LEGO set staat gepland voor release in mei 2022. De prijs van deze set wordt $79,99. Het is nog niet bekend of er nog meer machines in de vorm van LEGO-blokjes verschijnen in de (nabije) toekomst. Al zou het natuurlijk heel gaaf zijn om een leger aan machines te stallen van LEGO-blokjes.

Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Wij zijn al aan de slag gegaan met de game en vertellen jou heel graag over het succes van het vervolg. Een sequel die alles beter doet, verdiept, en ruimte maakt voor nieuwe wapensoorten, speciale effecten, manieren om de wereld te verkennen en meer. Lees hier onze review en vind vanaf dit weekend zelf uit waarom ook het vervolg in de franchise een must-play is.

Ga jij deze LEGO Tallneck in huis halen?