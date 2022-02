Cyberpunk 2077 Next-Gen update is hier!

Cyberpunk 2077 is nu speelbaar op Xbox Series S|X en PlayStation 5. De game maakt dit keer gebruik van de extra kracht van de consoles voor een soepelere gameplay ervaring.

Patch 1.5 lanceert gratis met de next-gen update voor Cyberpunk 2077. De update lost een hoop problemen op en voegt ook enkele nieuwe features toe. De upgrade naar de next-gen versie is gratis voor iedereen die de game al heeft op Xbox One of PlayStation 5. Je mag maar één save-file meenemen naar de PlayStation 5 versie. Houdt hier rekening mee. Indien je de game nog niet eerder hebt gespeeld, mag je de next-gen versie van de game gratis proberen voor in totaal 5 uur gedurende de komende 30 dagen.

De gratis next-gen game trial kent geen grenzen. Je mag in 5 uur alles in de game verkennen. Besluit je na afloop om de game aan te schaffen? Dan mag je je voortgang meenemen en verder spelen waar je in de trial bent gestopt.

Het lijkt er op dat CD Projekt Red mikt op een soort van Redemption Story. Met de nieuwe informatie spelen ze open kaart en laten geïnteresseerde spelers zelfs gratis aan de slag gaan met de game voor een aantal uur. Gezien de lancering van de game en de problemen die het met zich mee heeft gebracht, is dit eigenlijk ook wel fair.

Betreft de PS5, XSX en Patch 1.5 zie je hier beneden een beknopt overzicht van de veranderingen en bijkomstigheden. Zo zijn enkele systemen opnieuw gebalanceerd, zijn er nieuwe wapens beschikbaar, kleine extra’s toegevoegd en zien we wat de nieuwe versies te bieden hebben.

Need a TL:DR for #Cyberpunk2077 Patch 1.5/Next-Gen Update? Here you go, chooms: pic.twitter.com/ToCwylbNbp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 15, 2022

Ga jij aan de slag met de next-gen versie van Cyberpunk 2077?