Horizon Forbidden West van Nederlandse bodem nu verkrijgbaar

Horizon Forbidden West, het vervolg op de PlayStation 4 (en inmiddels ook PC) hit ligt vanaf vandaag in de winkels. De game afkomstig van Nederlandse bodem doet het enorm goed bij de critici. Ook wij waren er enorm van onder de indruk.

Het doet meer, het doet ’t beter en het gaat velen malen dieper dan ik me had kunnen voorstellen. Op ieder punt zijn mijn verwachtingen van deze game gepasseerd en dat maak je niet zo snel mee.

Zo luidt de laatste zin uit de review van intheGame over Horizon Forbidden West, waarna het cijfer 10 volgt. Het is ook geen geheim dat de ontwikkelaars van de game, Guerrilla Games, alles geven wat ze hebben. Iedere keer weer opnieuw. De Amsterdamse studio is op dit moment het meest bekend van Horizon Zero Dawn met de roodharige PlayStation mascotte Aloy, die de harten van iedere PlayStation fan veroverde in 2017.

…𝘛𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘢 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧. ❤️ Het is zover. De hunt begint vandaag.#HorizonForbiddenWest is nu beschikbaar voor PS4 & PS5. 🏹 https://t.co/P4K4NEadXw pic.twitter.com/5ctdxF4o2J — PlayStation NL 🏹🌿 (@PlayStationNL) February 18, 2022

Het vervolg op Zero Dawn ligt vanaf vandaag in de winkels voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Belangrijk om te weten is dat het écht een direct vervolg is. Enige kennis van het voorgaande deel is indirect vereist om te snappen waar het verhaal over gaat. Aangezien Deze game zo vol zit met meer en nieuwe dingen, neemt Forbidden West maar de minimale tijd om de acties uit het voorgaande deel samen te vatten. Maar dit gebeurd allemaal zonder de emotie en wonderbaarlijke lading uit het eerste deel. Dus speel asjeblieft eerst Zero Dawn, voordat je je stort in het tweede deel. Ik kan dit niet genoeg benadrukken.

Guerrilla Games is daarnaast niet alleen maar bekend van Horizon. De Amsterdamse ontwikkelaar is ook verantwoordelijk geweest voor een PlayStation franchise die tot de release van de PlayStation 4 menige fans verwonderde. Dan heb ik het natuurlijk over de PlayStation shooter Killzone. De eerste game verscheen op de PlayStation 2. Killzone 2 en Killzone 3 verschenen op de PlayStation 3 en ten slotte verscheen Killzone Shadow Fall als lanceertitel voor de PlayStation 4.

Ga jij dit weekend aan de slag met het vervolg op Aloy’s avontuur?