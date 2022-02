Nederlandse map vanaf vandaag in World of Tanks Blitz

Molendijk speelt zich af op een zonnige dag waarbij de tulpen lekker in de bloei staan en de wieken van de windmolens rond draaien. Vanuit de open velden rij je met je tank het dropje in met typische Nederlandse gebouwen en smalle straatjes. De nieuwe map maakt gebruik van twee verschillende soorten omgevingen voor wisselende tactieken. Zo zijn de open velden uitermate geschikt voor snelle tanks, terwijl je beter uit de voeten komt met zwaar geschut in het dorpje van Molendijk.

Naast de draaiende wieken van de windmolens zijn er nog enkele andere dynamische elementen in deze map. Zo is er een brandend luchtschip te zien en breken er op verschillende plaatsen brand uit.

“We are always looking to diversify our game’s battle locations and make everyone memorable and recognizable,” vermeld Mihail Ivanov, Lead Level Designer, World of Tanks Blitz. “We hope that our players, especially our Dutch community, will be pleased with what we’ve created and that they’ll be excited to battle it out on Molendijk, given the vibrancy of the map and the variety of tactics it allows for. While not based on anyone location, we hope the imagery, architecture and flora will transport players to the Dutch countryside.”