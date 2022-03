Review: Elden Ring

Het duurde even, maar de halve redactie heeft zichzelf diep verloren in de Lands Between. Met 2 Platinum Trophies binnen de redactie en iemand die daar iets op achter ligt (ik dus), meer dan 300 totaal gespeelde uren en een droom, kunnen we een gevormde opinie geven over wat voor velen nu al game van het jaar is: Elden Ring!

Van de grappige messages, tot de gekste builds, tot de co-op, immens grote open wereld en uitdagende boss encounters; Elden Ring heeft het allemaal! Onze redactie kan de game middels dromen, ademen en soms ook uitkotsen. Elden Ring is een game die komt van FromSoftware, bekend van Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice, Demon’s Souls en Bloodborne. Dus, met een groot curriculum aan uitdagende games vanuit verscheidene thema’s, met allemaal andere mechanics en combatsystemen, zou Elden Ring de meest ambitieuze game moeten worden vanuit deze ontwikkelaar. Is dit dan ook de beste FromSoft game tot dusver? Laten we eventjes wat dieper in de game duiken!

Rise, Tarnished

Jij, ja jij, zal Elden Ring starten als Tarnished. Maar, nog belangrijker, je mag zelf je class kiezen! Iedere class bepaalt de stats waarmee je de game zal starten. Builds zijn namelijk een groot onderdeel van Elden Ring, maar daar kom ik later nog op terug. De Lands Between zijn een en al chaos geworden, dus het is aan jou om die chaos te herstellen naar een voormalige orde. Deze wereld werd namelijk geheerst door Queen Marika en Goldwyn the Golden. Wat bepaalde die orde? Dat was de Elden Ring, bijna een soort regelgeving voor alle lords en ladies om zich te gedragen. Die Ring is nu gebroken en het is aan jou om de delen weer terug tot één geheel te brengen en deze uit de hand gelopen familie vete op te lossen.

Dit is uiteraard niet de enige verhaallijn die je zal volgen, want op je weg kom je veel personages tegen, met allemaal hun eigen verhaal en eigen intenties. Uiteindelijk leidt alles nog steeds naar hetzelfde toe. Al deze personages hebben veel meer storytelling en diepgang dan in de oudere FromSoft titels. Dit geld eigenlijk wel voor de hele game, er is veel meer verhaal om van te genieten op de bovenste laag van het spel. Maar, er is nog steeds meer dan genoeg achtergrond om te ontdekken door gewoonweg goed te zoeken en goed op te letten. Om verder niets van het verhaal voor je te spoilen, wil ik eigenlijk alleen zeggen dat het mysterie en de donkerheid achter de verhalen in Souls games altijd intrigerend zijn, dat is hier zeer zeker geen uitzondering.

De setpieces tijdens het volgen van zowel de grote als kleinere verhaallijnen zijn enorm, dit versterkte niet alleen het gevoel dat FromSoft meer aandacht besteedt heeft aan het uitgebreider vertellen van de verhalen, maar ook het gevoel van gevaar, iets dat in de open wereld van de game vaak aan bod komt!

Land Between en daaronder, of boven

De wereld in Elden Ring lijkt in de eerste uren al aardig groot, maar hoe verder je komt in de game, hoe meer je dat wauw gevoel krijgt. Je ontdekt steeds meer verborgen gebieden, geheime locaties en bosses en dat zal zo zijn tot in je New Game +. Wat misschien wel het beste aspect in de wereld is, dat is het gevoel van exploratie. De map staat niet vol met quest markers, afvinklijstjes en andere onzin, de enige icons die je ziet zijn je fast-travel punten, oftewel je Graces. De game nodigt je uit om ieder hoekje van de map te ontdekken en vind je er geen kerker of grot, dan kom je wel iets anders tegen. Buiten dat is één van de vuistregels dat als je het ziet, dan kan je er waarschijnlijk wel naartoe. Hoe? Dat mag je zelf even uitvogelen.

Door de wereld wordt je visueel wel op weg geholpen met lichtgevende standbeelden, of Graces die naar een bepaalde kant wijzen. Ook kom je genoeg NPC’s en achtergrondinformatie tegen, die wijzen naar verborgen gebieden en geheime schatten. World design is één van de twee grootste aspecten in Elden Ring en het is jaren geleden dat ik me zo verloren heb in een wereld.

Zo goed als alle gebieden hebben een eigen thema met de daarbij behorende moeilijkheden. Caelid is bijvoorbeeld een rood-ish gebied waar je dan ook de verwachte status effecten als Scarlet Rot, Poison en Bleed tegen zal komen. Ook het enemy design past zich op ieder gebied wel aan. Maar buiten de reguliere map zijn er genoeg verborgen gebieden met een nog hogere fantasie setting. Ook de verticaliteit is sterk aanwezig, er is altijd wel een niveau hoger of lager!

Ik kan me voorstellen dat dit voor velen ook als overweldigend kan worden ervaren. Echter kan ik je één tip geven; laat het gewoon over je heen komen. Ontdekken is winnen in deze game en achter ieder hoekje ligt wel weer een toffe item op je te wachten, of een vijand die je ribbenkast open trekt.

Torrent

Je mount voor de game heet Torrent. Je krijgt Torrent eigenlijk al vrij vroeg en hij zal je vooral door de open wereld gebieden heen helpen navigeren en ontdekken. Torrent kan double jumpen, waardoor je met hem op meer terrein kan komen en hij is natuurlijk sneller dan jij met je 2 benen, zware armor en veel te grote zwaarden. Torrent kan je ook helpen met combat, zo heb ik veel open wereld draken en andere bosses met de grond gelijk gemaakt, door goed gebruik te maken van deze mount. Soms kan de combat of movement een beetje lomp voelen in de vroege uurtjes, maar Torrent bewijst een betrouwbare compagnon te zijn op je reis om de Elden Lord te worden. Ik heb hem in de vroege uurtjes aardig misbruikt om door delen van de wereld te gaan, waar ik nog lang niet klaar voor was, maar dit was natuurlijk ook een hoog risico.

Laser go pew

De combat in Elden Ring is echt een heerlijke en uitgebreide ervaring. Zo heb je natuurlijk slagwapens, steekwapens, magische wapens, bogen en schilden. Maar, buiten die reguliere combat mogelijkheden heb je nu ook Ashes of War en Summons. Ashes of War kunnen gebruikt worden om je wapen 1 à 2 extra skills te geven, wanneer je deze in beide handen draagt. Summons kunnen gebruikt worden om je door boss fights te helpen, waar je ze inzet als afleiding, damage dealers, tanks of wat dan ook. Dit maakt de combat veel diverser en daarbij ook toegankelijker voor de wat meer casual gamer die in een Souls game wilt duiken.

Buiten dat is de flow van de combat een verademing en lijken de hitboxes beter berekend dan in welke Souls game dan ook. Dodge rollen en backsteps zijn er natuurlijk weer, maar dit keer kan je ook springen en sluipen. Ook dit voegt veel toe aan een open wereld Souls titel als deze. Springen heb ik niet alleen ingezet om ergens sneller te komen, maar ook om jump attacks uit te voeren, of sweep attacks van de vijand te ontwijken. In ieder geval een heerlijke toevoeging! Sluipen kan vaak handig zijn als je weet dat er ergens een Grace is, maar je langs een moeilijke vijand moet komen.

Magic lijkt meer bruikbaar dan ooit en lijkt soms zelfs nog een beetje uit balans. Zo zijn veel magic attacks of weapon attacks nog niet helemaal op de plek waar ze zouden moeten zijn. Er is een legendarisch zwaard die een soort lazer kan schieten, die wanneer ge-upgrade zo goed als overal doorheen kan blazen. In een game zo groots en diepgaand als deze is balans iets dat met de tijd komt, dus ik neem aan dat FromSoft hier op bepaalde puntjes nog naar zal kijken.

Jouw build uitbouwen

Jouw personage uitbouwen begint bij je class, maar eindigt bij de cohesie tussen je wapens, armor, skills, talismans, spells en hoe jij jouw stats indeelt. Er zijn oneindig veel mogelijkheden en met de mogelijkheid om te re-speccen kan je in een game zo groot als deze ook een aantal keer de afwisseling opzoeken, mocht je dat willen natuurlijk. Maar de verscheidenheid tussen alle mogelijkheden met builds is ontelbaar groot. Zo is de mogelijkheid tot hybride builds ook groter in deze game, magie en melee? Geen probleem! Het uitbouwen van je personage zoals jij dat wilt is fantastisch en werkt voor mij op deze manier veel fijner dan in andere action of RPG titels, waar je vaak één pad volgt of weinig keuze hebt. Dit voegt alleen maar toe aan de vrijheid en dat voelt heerlijk.

Ook het upgraden van je wapens of summons werkt goed, waar je bepaalde items verzameld om naar +10 of +25 te gaan, liggende aan je wapen of summon.

Moeilijkheid

Elden Ring is zeker geen makkelijke game, maar het levelsysteem zoals deze er momenteel in zit geeft je wel de keuze om dingen makkelijker te maken. Buiten dat kan je vroeg in het spel al wapens vinden die je door de hele game kan gebruiken wanneer je deze goed upgrade. De game heeft soms moeizame mechanics in boss fights, die bijna oneerlijk voelen. Maar, dat heeft ook met de balans te maken en hier zal waarschijnlijk enigszins nog wel naar gekeken worden.

Buiten dat is dit niet de moeilijke Souls game en dat is niet erg! Er is genoeg uitdaging en je kan het jezelf zo makkelijk of moeilijk maken als je wilt. Buiten dat is het in een game als deze nog steeds zo dat je leert met de speeluren en moeite die je erin steekt. Veel boss fights zijn goed te leren en worden daardoor ook steeds makkelijker. Elden Ring is naar mijn mening de meest toegankelijke Souls-like sinds de re-make van Demon’s Souls.

Co-op

De co-op is één van de enige minpuntjes die ik heb in de game. Wanneer de co-op werkt, dan werkt deze erg goed. Echter is het summonen van vrienden best een irritant proces. Maar, het is wel fijn dat je nu samen kan spelen in zowel de open wereld als de legacy dungeons, kerkers of grotten. Toch denk ik dat de manier waarop het systeem nu werkt achterhaald en soms nogal irritant zelfs. Nu is co-op bij lange na niet de manier waarop de meesten deze game willen spelen, maar het kan een mindere factor zijn voor degenen die dit wel willen.

Wat een plaatje

Elden Ring, alhoewel de game niet gemaakt is op een next-gen engine, ziet er echt mooi uit. Je hebt veel geweldige uitzichten, grote setpieces en de settings waar je doorheen loopt die allemaal uniek zijn op hun eigen manier. Spells zien er lekker over-de-top uit en particles die door je scherm schuren zorgen voor net dat extra visuele laagje. Enemy designs zijn ook weer van de bovenste plank, er zijn weinig games die zoveel unieke designs hebben als het aankomt op characters, monsters en ga zo maar door. Elden Ring heeft gewoon een unieke setting te pakken, waar veel ontwikkelaars alleen maar van kunnen dromen.

Verdict

Elden Ring is niet alleen de Souls titel, maar staat ook in mijn top 3 games aller tijden. Dat is een wonder, met de huidige staats van de industrie, eentje vol gierigheid, luiheid en microtransacties. De wereld is immens groots, nodigt je uit om te exploreren, zit bomvol content en geheimen. De game speelt heerlijk weg qua movement en combat, buiten dat is het uitbouwen van jouw Tarnished een verademing op gebied van vrijheid. Elden Ring brengt elementen terug naar de gaming industrie, die al jaren verdwenen zijn. Geen checklists, gewoon een vrije open wereld, waarin je constant alert moet zijn. Het verhaal wordt veel toegankelijker gebracht maar heeft genoeg mysterie om er dieper in te duiken en de pacing is fantastisch. Het voelt alsof het leerproces tijdens het maken van Sekiro, Dark Souls en Bloodborne samen is gekomen tot één geweldige titel.

Al met al kost het tussen de 100 en 130 uurtjes om de game Platinum te halen, neem vooral je tijd om alle mechanics te leren en door te krijgen hoe de game werkt. Dit voegt namelijk alleen maar meer ‘fun’ toe aan wat misschien wel de beste game van de afgelopen jaren is!