Hogwarts Legacy State of Play aanstaande donderdag

We hebben al een State of Play achter de rug, de milde aflevering liet ons verlangen naar meer. En meer krijgen we! Aanstaande donderdag keert State of Play terug om 22:00 met een speciale aflevering in het teken van Hogwarts Legacy.

De Hogwarts Legacy aflevering duurt een minuutje of 20. 14 van deze minuten worden gevuld met gameplay met uiteraard beelden van de PlayStation 5 versie. Na afloop van de aflevering is er een nieuwe blogpost te vinden op de PlayStation website die dieper ingaat op enkele dingen die getoond worden in deze 20 minuten.

Wands at the ready for an all new State of Play focused on Hogwarts Legacy, featuring an extended first look at gameplay this Thursday, March 17 at 2 PM PT: https://t.co/TwujdB2cBr pic.twitter.com/bFZMWjdZ2t — PlayStation (@PlayStation) March 14, 2022

Hogwarts Legacy is een open-wereld actie RPG die zich afspeelt in de magische wereld van de Wizarding World. Kortom gewoon het hele Harry Potter universum. De game wordt ontwikkeld door Avalanche Software en wordt uitgegeven door Warner Brothers Games. De game draagt het Portkey Games merk. Dit is eigenlijk gewoon de label waar alle spellen onder de Harry Potter franchise onder vallen.

Kijk jij uit naar donderdag? De stream is te bekijken via het Youtube of Twitch kanaal van PlayStation. De stream begint om 22:00. Hier beneden alvast de video waarin het allemaal gaat gebeuren!