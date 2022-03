Monster Hunter Rise Sunbreak verschijnt 30 juni

De grote uitbreiding voor Monster Hunter Rise verschijnt op 30 juni 2022. Sunbreak brengt ons naar een nieuwe locatie met nieuwe monsters en natuurlijk Master Rank. Ook monsters uit voorgaande titels keren terug. Astalos gemist?

Monster Hunter Rise is speelbaar op de Nintendo Switch en PC. De uitbreiding verschijnt op 30 juni voor beide systemen. Het basisspel is benodigd voor toegang tot de Sunbreak uitbreiding. Er verschijnt ook een fysieke versie van de uitbreiding in dezelfde vorm als we hebben gezien met Iceborne voor Monster Hunter World.

Capcom toont de uitbreiding met veel detail in het maart evenement voor Monster Hunter. In de bijna 20 minuut durende aflevering zien we een nieuwe trailer, info over de uitbreiding en krijgen we de eerste pre-order details. Check de hele presentatie hier beneden.

IJzige bergen, een oud fort en een jungle. Dit zijn onder andere de nieuwe gebieden die we tien krijgen in de Citadel-map. Uiteraard gaan deze gebieden gepaard met nieuwe en terugkerende monsters.

Maak bijvoorbeeld kennis met Garangolm. Een reusachtig gorilla monster. Als hij in zijn enrage mode is, is een van zijn voorpoten ondergedompeld in mos en de ander in magma. Hiermee valt hij aan met zowel vuur als water elementen tegelijk.

Lunagaron is een wyvern in dezelfde geest als Odogaron en Tobi-Kadachi. Dit monster kan zijn huid versterken met ijskristallen en ijzige mist ademen.

We zien ook een nieuw soort Bishaten. De Blood Orange variant. In plaats van fruit, gooit deze Bishaten dennenappels die exploderen.

Astalos kennen we al, dit monster zal ook terugkeren in de Sunbreak uitbreiding.

Er komen drie nieuwe Amiibo voor Sunbreak. Vergelijkbaar met de Amiibo die verschenen met het basisspel. We zien namelijk het vlaggenschip monster Malzeno, maar ook Palico en Palamute met een Malzeno armourset.

Ga jij vanaf 30 juni aan de slag met Monster Hunter Rise: Sunbreak op Nintendo Switch of PC?