Star Wars: Eclipse toch niet in gevaar?

Quantic Dream is hard aan het werk aan de eerste Star Wars game die zich binnen de nieuwe High Republic era zal afspelen, het belooft een narratieve game te worden waar jij de regie hebt over het verloop van het verhaal, geheel in Quantic Dream fashion. Echter schijnt niet alles naar verwachting te verlopen in een Galaxy far far away….

Quantic Dream, de bekende narrative focussed developer werkt al een tijdje aan Star Wars: Eclipse. Volgens geruchten zou de game echter een hele moeizame development ondergaan, als we bekende journalist en industrie-insider Tom Henderson mogen geloven, gaat het niet best met de development van Star Wars: Eclipse. De game zou een zeer moeizame development hebben aangezien Quantic Dream geen ervaring zou hebben met het maken van een grote open wereld game. Henderson verwacht dat we de game pas in 2027 of 2028 onder handen kunnen nemen.

Quantic Dream denkt daar echter anders over. Er zou namelijk geen enkele reden tot zorgen zijn. In het afgelopen jaar zijn in zowel de Parijs en Montreal studios 50% meer personeel aangenomen.

“Vacatures kunnen misleidend zijn, we blijven actief rekruteren terwijl er wordt gewerkt aan Star Wars: Eclipse, third-party-publicaties en onaangekondigde projecten.”

Zo sprak de PR-afdeling van Quantic Dream zich uit tegenover Playstation Lifestyle. Deze vacatures waren voer voor speculatie aangezien dit erop kon wijzen dat de ontwikkeling niet naar verwachting verliep. Samen met de verontrustende beelden en de discutabele bedrijfscultuur binnen het bedrijf zorgen voor veel vraagtekens.

Het is dus het woord van de developer tegen Henderson, wie zal uiteindelijk gelijk hebben? De tijd zal het leren. Vooralsnog is het afwachten wanneer we meer van deze game gaan zien, de eerste trailer belooft echter een hele nieuwe en interessante eerste kijk op de High Republic era van de wereldwijd bekende science fiction franchise.