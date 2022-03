Review: Guild Wars 2: End of Dragons

Het is tijd, de hoogste tijd om terug te gaan naar Cantha in de nieuwe uitbreiding voor Guild Wars 2, genaamd End of Dragons. Dit keer gaan we dus met een heel ander doel naar Cantha. Maar, wat brengt de nieuwe expansion met zich mee? Laten we een kijkje nemen!

Guild Wars: Factions kwam uit in 2006 en bracht het Aziatisch gethematiseerde Cantha gebied met zich mee. Van de Shing Jea Monastery tot de Jade Sea, alle assets die we kregen waren nieuw. We kregen nieuwe Professions, nieuwe armor, een nieuw verhaal en een nieuwe wereld, het leven was mooi! Dat verhaal, dat stond in het kader van Shiro Tagashi. Deze koelbloedige Assassin vermoorde het regime en nam de macht over met zijn Shiro’ken leger. Buiten dat liet hij een virus los op de minder rijke wijken in Cantha, dat virus bracht de Afflicted met zich mee. Cantha had veel te verduren, maar het was in ieder geval erg tof om de middels eeuwenoude draak Kuunavang terug te zien in de eerste trailer voor End of Dragons. Shiro is meer dan 200 jaar geleden van zijn troon gestoten en Cantha heeft geleerd van haar fouten, zou je denken?

Aurene, Aetherblades en ellende

Cantha is namelijk sindsdien volledig afgesloten van de buitenwereld, staat open voor nieuwe technologieën en groeit daardoor sneller dan Tyria. Door de terugkomst van de Aetherblades komen jij en Aurene in een lastig parket terecht. Hierdoor stranden jullie uiteindelijk in Cantha en hier begint dan ook het verhaal van End of Dragons. Je ontmoet veel nieuwe personages, oude personages komen terug en het huidigie regime in Cantha is dan ook niet blij dat de regio nu weer open ligt voor buitenstaanders. Het verhaal begint dan ook met een meer politiek spelletje, dat de dynamiek van het verhaal wel verhoogt tegenover oudere expansions. Het is niet meer zomaar een ‘versla de draak en ga naar de volgende‘ verhaal, er zit veel meer diepgang in.

De politiek in Cantha is namelijk een stuk strenger dan die van Tyria. Je komt er al snel achter dat Cantha niet meer is wat het ooit was, het is industrieel en technisch uiterst geavanceerd en de Aetherblades lusten daar onder andere wel een hapje van. Zonder te veel te spoilen over de verdere verloop van het verhaal wil ik zeggen dat ik uiterst verbaast ben met hoe sterk de schrijvers vooruit zijn gegaan sinds de base game verhaallijn. Iedere uitbreiding lijkt het verhaal dynamischer, interactiever en diepgaander te zijn. Buiten dat is de humor, het shockniveau en ook de oude lore uit de eerste games weer sterk aanwezig.

Welcome to New Cantha

Wat een shock kreeg ik toen ik voor het eerst Seitung Province en New Kaining City binnentrad. In deze twee early-expansion gebieden kan je direct zien dat Cantha niet is wat het ooit was. Ze hebben ze regie meer in eigen handen en dat is te zien. Alle maps hebben fantastische en iets minder elementen. Maar, over het algemeen merk je dat er meer aandacht is gegaan in detailniveau, diepgang en ambience. Laten we even per map kijken wat de map bijzonder maakt, of juist naar de mindere elementen.

Seitung Province

Seitung Province is wellicht de kleurrijkste map die Guild Wars 2 ooit gezien heeft. Bloemen en decoraties in alle kleuren mogelijk, een geweldig blauwe zee en immens gedetailleerde assets. Dit gebied is één en al oogsnoep en ik heb de map dan ook direct 100% geëxploreerd. Seitung is waar de verhaallijn van End of Dragons begint, het gebied waar je strand. Door de map exploreren en alle Tasks uitvoeren voelt heerlijk aan, het is echt de rust voor de storm in dit gebied. De tasks zijn over het algemeen wel gericht naar nieuwe spelers en de Fishing Mastery.

Het meta event voor deze map is een aanval vanuit de Aetherblade en sluit goed aan op de verhaallijn in dat gebied. Het is een vrij kort maar leuk event dat qua balans wel goed zit. Ik ben blij dat ze in deze eerste map niet direct groots uitpakken met het meta event, zodat de opbouw sterk aanwezig is.

New Kaineng City

Vanuit Seitung Province kom je terecht in New Kaineng City, een metropolis waar je kaak van op de grond valt. Waar het oude Kaineng City in Factions bijna een soort sloppenwijk eraan vast had hangen, is de stad nu een neonverlichte appartement-gevulde hemel voor gamers om doorheen te gaan. De stad is omringt door een immens grote muur, maar zodra je binnenloopt zie je alle lagen die de stad heeft, alle grote appartementencomplexen, de neon borden en een stad omringt door Jade Technology voor jou om gebruik van te maken.

De meeste Tasks in deze map staan in het kader van jouw Jade Bot, ik moet zeggen dat ik hier wel wat kleine issues had met hoe lang de Tasks duurde en hoe innovatief ze aanvoelde. Ja, je Jade Bot is leuk, maar de mechanics in deze Tasks waren best moeizaam op momenten. Om de stad heen zijn ruïnes van het oude Kaineng te vinden, maar die zijn eigenlijk bijna onherkenbaar. De stad wordt geteisterd door Purists die andere idealen hebben dan de lokale overheid, om het maar zo te zeggen. Buiten dat merk je dat deze stad wel enige corruptie heeft, waar de armen hard werken om de rijken te voorzien van Jade Technology en waar er duidelijk onderscheid is tussen die armen en rijken. De gelaagdheid van deze stad maakt ‘m zo geweldig om doorheen te gaan, al moest ik even wennen aan het vrij ‘blokkige’ design op sommige stukjes van de stad.

Het meta event in deze map vind ik persoonlijk iets minder leuk, dit gaat om een stoort ‘blackout’ in de stad, het is aan de spelers om deze te fixen door verscheidene kleinere events te doen. Ik vind de thematisering van dit event minder interessant dan andere meta events van de expansion. Maar, daarbij moet ik zeggen dat het thema wel past bij de fundering van New Kaining City, een stad met vernieuwde technologieën. Echter ben ik van mening dat hier iets spannender mee had kunnen gebeuren.

The Echovald Wilds

Dit was ooit het gebied van de Kurzicks in Guild Wars: Factions. De Kurzicks en Luxon zijn 2 facties die in het eerste deel met elkaar in strijd lagen. Hun idealen lagen te ver van elkaar om te zorgen voor vrede. Het Echovald woud is een versteends bos, dit komt door de Jade Wind, die ervoor zorgde dat alles versteends is geraakt. Na het verslaan van Shiro Tagashi kwam ’t groen wel weer langzaam terug. Echter zie je door dit groen heen nog steeds de versteningen terug, gezien dit een onomkeerbaar proces is. Het toffe hieraan, is dat het gebied direct herkenbaar is voor long-term fans en er tevens mysterieus en relatief fantasierijk uitziet voor fans die de oude game niet hebben gespeeld.

Ik ben een groot fan van hoe de Echovald Wilds zich gevormd hebben door de jaren heen. Het meta event in deze map draait om een kleine oorlog tussen groepen en is erg tof om te spelen. Ook is de map completion hier, alhoewel iets meer lineair, weer een snoepje voor de ogen!

Dragon’s End

De laatste map, met het grootste meta event, is Dragon’s End. Dit is de Jade Sea die de Luxon vroeger bezet hielden met hun Siege Turtles en iets meer nomadische levensstijl. Over het meta event ga ik qua verhaal niets loslaten vanwege spoilers. Echter wil ik wel zeggen dat de setting van dit event enorm vet is! Echter is het meta event nog niet in de juiste balans om een hoge succes rate te krijgen. Hier werken de ontwikkelaars momentaal aan! De Jade Sea is voor mij in ieder geval altijd een betoverend gebied geweest, ook in Factions zelf. Nu, honderden jaren later, is dat zeker niet minder geworden!

Nieuwe Masteries

Er zijn weer nieuwe Masteries beschikbaar binnen End Of Dragons. Waar de eerste twee uitbreidingen vooral nieuwe manieren van exploratie toevoegde, doet deze uitbreiding iets meer met utility. Ik ben een groot fan van de toegevoegde Masteries en ik ben er nog steeds van overtuigd dat andere MMORPG’s kunnen leren van dit soort end-game manieren van ‘levelen’ of progressie. Het voegt veel meer toe en zorgt voor meer diepgang en een betere cohesie met de wereld waarin je speelt. Buiten dat stimuleert het ook nog eens om samen te spelen.

Visje vangen

De eerste nieuwe skill waar je mee in aanmerking komt is Fishing. Dit speelt als een soort mini-game en is ook een erg toffe toevoeging. Het zorgt in dit soort games altijd een beetje voor dat rustmomentje. Fishing gaat gepaard met de nieuwe Skiffs (bootjes). Je hebt verscheidene soorten visplekken die aan worden gegeven, hier is een hogere kans op een zeldzame vis. Echter is het vangen van zo’n zeldzame vis niet altijd even makkelijk. Je hebt verschillende soorten baits en andere items die je kan kopen om je te helpen, of om zeldzame vissoorten eerder naar je toe te lokken. Buiten dat zijn er genoeg beloningen om vrij te spelen voor de meester visser!

Bootje varen

De Skiff, oftewel je bootje, gaat dus samen met het vissen. Buiten dat is het ook een leuke manier om samen met vrienden over het water te reizen. In tegenstelling tot je Skimmer mount, kan je hier dus met meerdere mensen samen in zitten. Samen vissen of reizen is nog nooit zo makkelijk geweest. Het remmen met je Skiff kan soms nog een beetje buggy zijn, maar dat mag de pret niet drukken.

Schildpadje rijden

Een andere manier om co-op te reizen, is de nieuwe Siege Turtle mount! Deze schildpad stamt af van de Luxon en je kan hier met één vriend gebruik van maken. Het behalen van deze mount kost je een beetje gold en wat moeite in een collection achievement, maar het uiteindelijk hebben van de schildpad is een fijne ervaring. Zowel de driver als de gunner heeft meerdere skills ter beschikking, dat er voor zorgt dat dit de meest veelzijdige mount in de game is. Buiten dat ziet de Jade Tech in combinatie met deze mount er erg strak uit! De schildpad heeft ook jets om te zweven trouwens, erg uniek weer.

Robotje vliegen

Nou ja, je vliegt er zelf nauwelijks mee. Maar je nieuwe compagnon, de Jade Bot, is wederom een unieke toevoeging. Deze bot kan je helpen met meerdere aspecten in de End of Dragons gebieden. Je Jade Bot kan ook persoonlijke waypoints maken en je voorzien van kleine passieve bonussen! Je kan je Jade Bot opladen bij batterijen en zal ook later een Mastery vrijspelen om meer charges tegelijkertijd mee te kunnen dragen.

Elite Specs

Er zijn wederom voor iedere class in de game nieuwe Elite Specs verschenen. Ik kan zelf niet over iedere spec iets zeggen, wel zijn ze thematisch stuk voor stuk weer tof en zullen alle nieuwe builds weer zorgen voor een unieke ervaring voor iedere class. Ik heb zelf voornamelijk de Willbender gespeeld. Ik moet zeggen, ik vind dit de minste spec voor Guardians tot dusver. Begrijp me echter niet verkeerd, het is een spec met veel mobiliteit en beweging, iets dat meer richting de Thief gaat en dat is erg tof als Guardian. Echter blijf ik voorlopig nog bij m’n oude vertrouwde builds steken. Guild Wars 2 staat, buiten de fashion, erg in het kader van builds en de cohesie tussen de mensen waar je me speelt en jezelf. Dit wordt er nu dus weer alleen meer uitgebreider en beter op, na wat balance patches dan.

Ik had graag nieuwe wapens naar de game zien komen, ondanks dat de Bladesworn dit enigszins wel heeft. Maar, speren (on-land), scythes of andere nieuwe wapens waren geen slecht idee geweest.

Nieuwe assets, oude performance

De performance in Guild Wars 2 is erop vooruitgegaan na de komst van DirectX11, maar is nog niet helemaal wat het zou kunnen zijn. Vooral tijdens meta events zijn de frame drops nog steeds ontelbaar klote. Maar, End of Dragons introduceert op grafisch gebied veel nieuwe assets en detailniveaus, zonder performance loss. Ik heb het al een paar keer gezegd, met de maps zijn echt glitters voor ’t oog. De hele setting is uniek, de ambience is fantastisch en ook de voice acting en muziek zijn top notch.

Verdict

Guild Wars 2: End of Dragons is een expansion die wederom fundamenteel niet veel aan de game veranderd en ook weinig doet aan PvP elementen. Echter is het een uitbreiding die een fantastisch ‘nieuw’ continent toevoegt, veel content brengt en een geweldig verhaal verteld. Ook is de uitbreiding iets toegankelijker voor nieuwkomers en is het verhaal makkelijker te volgen met weinig voorkennis. Er zijn overigens weer genoeg lore momentjes waar de old-school fans van zullen smullen!