King Kong en Godzilla in Warzone?!

Call of Duty: Warzone is al sinds zijn lancering in Maart 2020 een groot succes voor Activision, echter lukt het nog niet om Fortnite in te halen. Het is dan ook niet zo vreemd dat Activision grootste plannen heeft voor hun eigen Battle Royale hit.

Call of Duty: Warzone lijkt tegen het einde van zijn bestaan te lopen, vorige week kondigde Activision aan dat we eind dit jaar aan de slag kunnen van met Modern Warfare 2. Maar dat niet alleen, ook Warzone krijgt een vervolg die grotere en meer indrukwekkendere gameplay belooft. Dit was nodig omdat Warzone tegen het eind van zijn capaciteiten aan loopt.

In een exclusief report van Tom Henderson, een bekende leaker en insider in de games industrie, wordt beschreven dat Activision grootse plannen heeft voor Warzone 2. Een user op Twitter had een set aan concept-art geleaked die inmiddels alweer zijn verwijderd. Op deze concept art is te zien hoe King Kong een WW2 vliegtuig uit de lucht slaat. De tweede afbeelding toont Godzilla die op soldaten vuurt met zijn welbekende blauwe straal. Deze images werden geleaked samen met een set aan afbeeldingen van Warzone Season 2. Het schijnt dus dat Activision plannen heeft om de wereldwijd bekende monsters naar de game te brengen. Dit is in lijn met de geruchten dat Activision grootste plannen heeft met de Warzone IP.

Dit zou de tweede grote tie-in zijn voor de titel, wat aantoont dat Warzone (net zoals Fortnite) partnerships zal aangaan met andere media. De timing is alleen niet geheel goed, aangezien Kong vs Godzilla al een geruime tijd uit is. Het zou dus kunnen zijn dat Activision alleen met ideeën aan het spelen is die de grootsheid van events binnen Warzone 2 gaan bepalen. Het belooft echter wel wat. Zal dit dan de doorslag zijn die Activision nodig heeft om Fortnite van de troon te stoten?