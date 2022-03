Een nieuwe The Witcher game is in ontwikkeling bij CDPR

CD Project Red, wellicht het meest bekend van hun The Witcher games heeft tegenwoordig een mindere naam sinds het debacle dat Cyberpunk 2077 heet. Ze zijn al lang bezig om het vertrouwen van gamers terug te winnen door het uitbrengen van updates aan 2077, een next-gen versie van The Witcher 3 en een nieuwe titel binnen de franchise.

Een onverwachte wending is dat CD Project Red een nauwe samenwerking is aangegaan met EPIC games. De volgende game zal daarom ook ontwikkeld worden op Unreal Engine 5, voorheen werden alle CDPR games gemaakt op hun eigen RED Engine.

This is an exciting moment as we’re moving from REDengine to Unreal Engine 5, beginning a multi-year strategic partnership with Epic Games. It covers not only licensing, but technical development of Unreal Engine 5, as well as potential future versions of Unreal Engine, where relevant. We’ll closely collaborate with Epic Games’ developers with the primary goal being to help tailor the engine for open-world experiences.

– CD Project RED