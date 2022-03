PlayStation maakt zich klaar voor Game Pass concurrent

Er gaan al geruime tijd geruchten dat Sony werkt aan een eigen Gamepass variant. Als we Jason Schreier (bekende game-insider en journalist van Bloomberg) mogen geloven dan zal PlayStation deze dienst begin volgende week aankondigen.

De game abonnement die de codenaam Spartacus heeft gekregen zou de concurrentie moeten aangaan met Xbox Game Pass. Net zoals Game Pass zou het gaan om een dienst waar je voor een bepaald bedrag per maand toegang krijgt tot een grote bibliotheek aan games.

Volgens Schreier zijn bronnen (deze bronnen wouden anoniem blijven) zou Spartacus starten met een indrukwekkende line-up aan grote titels die vrij recent zijn. Het is vrij logisch dat Sony ook een eigen versie van Game Pass wilt aangezien de concurrent al 25 miljoen maandelijkse subscribers heeft.

Sony heeft tegenwoordig 2 diensten. PlayStation Plus voor online gameplay en maandelijkse gratis titels en PlayStation Now een online streamingdienst met een bibliotheek aan games, deze games kunnen voor een groot gedeelte ook lokaal worden opgeslagen en gespeeld. Sparcatus zou deze diensten samen gaan voegen tot 1 dienst met verschillende “tiers”. Zo zou het een combinatie bieden van moderne games maar ook klassieke games uit de eerdere PlayStation generaties. De duurste tier zou de mogelijkheid geven om games te streamen en uitgebreide demo’s spelen van spellen voordat je ze koopt.

Prijzen van deze tiers zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat deze dienst niet de mogelijkheid gaat bieden om PlayStation First Party titels op de release dag te spelen. Hiermee loopt het achter op Xbox’s Game Pass die deze optie wel biedt. Zal dit genoeg zijn voor Sony om de concurrentie aan te gaan? Sony loopt ver voor op Microsoft op het gebied van verkochte consoles maar het zal een grote uitdaging worden om Microsoft in te halen op het gebied van hun online diensten.