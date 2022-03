Meer compensatie voor Gran Turismo 7 spelers

Gran Turismo 7 is een geweldige race-game, maar zoals bij veel titels tegenwoordig, fakkelde ook GT7 met een backlash vanuit de fans. De ontwikkelaar wilt spelers nu compenseren voor de ondervonden issues.

Producer Kazunori Yamauchi liet in een nieuwe update weten dat de economie binnen GT7 een fix zelf krijgen. Buiten dat was er ook een enorme backlash over het always-online concept, want zo ongeveer de hele player base kon dagen lang niet spelen vanwege server problemen. Iedereen die voor 25 april inlogt op Gran Turismo 7, krijgt 1 miljoen aan in-game credits voor de problemen. De producer gaf ook aan dat er in april een aantal fixes komen:

Increasing rewards in the events in the latter half of the World Circuits by approximately 100% on average.

Addition of high rewards for clearing the Circuit Experience in all Gold/All Bronze results.

Increasing of rewards in Online Races.

Include a total of eight new one-hour Endurance Race events to Missions. These will also have higher reward settings.

Increasing the upper limit of non-paid credits in player wallets from 20 million credits to 100 million credits

Increasing the quantity of Used and Legend cars on offer at any given time.

Iedereen die last heeft ondervonden van de server outage krijgt 1 miljoen in-game credits. Payouts voor pretty much alle content wordt verhoogd en de credit cap gaat van 20 naar 100M. Good news. https://t.co/uEpfaidv0n — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) March 25, 2022

Dit is maar een deel van de issues die verholpen gaan worden, maar Yamauchi is positief over de nabije toekomst! Wat vind jij van Gran Turismo 7? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!