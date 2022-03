One Piece: Odyssey aangekondigd

Wie van One Piece en van JRPG’s houdt heeft geluk. De nieuwste game gebaseerd op de mega populaire Manga is zojuist aangekondigd!

One Piece bestaat ondertussen al 25 jaar, de wereldwijd bekende manga over Monkey D. Luffy en zijn crew, Leeft al jaren in de harten van fans over de hele wereld. Met al 1044 manga chapters en 1013 anime afleveringen komen we steeds dichterbij Luffy zijn ultimate goal, het worden van de Pirate King. One Piece lijkt niet te stoppen, zo is er een Live Action show in de maak bij Netflix en komt eind dit jaar de animatiefilm One Piece: Red uit. Maar dat is nog niet alles we kunnen dit jaar ook nog een nieuwe game verwachten.

De game wordt beschreven als epische avonturen game binnen de One Piece wereld met JRPG gameplay. De karakters en monsters in de game zijn ontworpen door Mr. Eiichiro Oda de bedenker, schrijver en tekenaar van de manga.

Het lijkt te gaan om een mix tussen 2.5 en 3D gameplay met een free-flow combat systeem zoals Jump Force. Ook kan je quests voltooien en zal je dungeons en puzzels moeten oplossen. De game zou de langste development tijd hebben gekregen van alle One Piece games en het is gebouwd met de Unreal Engine. De studio is verder ook van plan om de game na de release te blijven ondersteunen met nieuwe content. Wat deze content zal inhouden is nog niet bekend.

One Piece: Odyssey wordt ontwikkeld door ILCA Studio’s, de game zal worden uitgeven door Shueisha en Bandai Namco. ILCA is wellicht het meest bekend voor hun werk aan de Pokémon Diamond en Pearl remakes. De game zal uitkomen op de PlayStation 4 en 5, Xbox Series S en X als ook op Steam voor de PC.