Blog: Heroes Dutch Comic Con 2022

Afgelopen weekend was het ein-de-lijk tijd voor de lang verwachte Heroes Dutch Comic Con in de Jaarbeurs Utrecht. En man, wat had ik er zin in! Want na veel plannen, her-plannen en voor iedereens gevoel 290 lockdowns mochten we nu écht de epische wereld betreden van de HDCC. En niet zomaar een editie, dit was het tiende jubileum! Dubbel feest dus.

Heroes Dutch Comic Con is het waard om vroeg voor op te staan, zondag stond de wekker ook zodat we lekker vroeg aanwezig zouden zijn. Ideaal als je alles rustig wilt kunnen ontdekken. Het evenement is nogal groot en het vergt veel tijd om alle plekjes, events en stands te kunnen zien. Werkkleding aan, ontbijtje op en snel de auto in. Aangekomen buiten bij de Jaarbeurs vind ik bijna nog het leukst om iedereen te spotten die ook gaan. Hier heb je al de mogelijkheid om alle creatieve, grappige en interessante cosplays te spotten. Zelf was ik niet verkleed, behalve in mijn iTG vest. Toch houd ik ervan om te zien hoe iedereen zich heeft opgemaakt en alles uit de kast heeft getrokken voor het evenement. Dit is dé plek om heerlijk jezelf te kunnen zijn! Binnen konden we nog meer outfits zien, net als bij de cosplay wedstrijden.

Als eerste gingen we naar de merchandise hal, dit is altijd de drukste hal van heel Heroes Dutch Comic Con. Hier kon je terecht voor al je goodies van je favoriete films, series, boeken, comics of anime’s. En druk was het, het was alsof iedereen HDCC had aangegrepen om er eindelijk weer op uit te kunnen. Ik denk dat dit ook wel zo was, na een lange tijd konden we weer fijn struinen langs alle stands op zoek naar de beste Dungeons and Dragons dices (mijn favoriete kraampjes) of misschien een actiefiguur voor je verzameling. Ik neem mezelf altijd voor niet teveel uit te geven maar deze stands maken het mij altijd weer lastig, haha.

Waar ik ook altijd naar uitkijk is de Artist Alley. Dit is de area waar de kunstenaars uit Nederland en omstreken neerstrijken om hun eigen gemaakte items te verkopen. Dit kunnen prints zijn, sleutelhangers, houten kunstwerken of knuffels. Maar zelfs meer dan dit, het is geweldig om zoveel creativiteit te zien en kunstenaars te mogen ontmoeten die je misschien al jaren op social media volgt. Dan kan je door hun items neuzen om te kijken of er iets tofs tussen zit of misschien had je jezelf al helemaal voorgenomen om iets mee te nemen wat je online al had gespot. Ook is dit een goede manier om je favoriete artist te ondersteunen omdat hun werk je zoveel blijheid schenkt, support your artists if you like their work! Ook zijn deze toffe spullen natuurlijk een aandenken aan Heroes Dutch Comic Con.

Na al dat gestruin heb je natuurlijk gruwelijke honger gekregen. Bij Heroes Dutch Comic Con zorgen ze goed voor je! Je kan namelijk kiezen uit talloze snacks en maaltijden maar ook speciale soorten drinken. Het is handig om eerst rond te lopen over het evenement zodat je een idee krijgt van wat ze allemaal aanbieden. Dit kunnen simpele maar lekkere frietjes zijn of burgers maar ook pokébowls, sushi of boba zijn. Voor ieder is er echt wel wat lekkers te vinden, je moet alleen keuzes maken wat je deze keer wilt eten. Soms is dat best wel moeilijk hoor, ik wil het allemaal! Als je dan eindelijk hebt besloten wat je dan wilt hebben zoek je een plekje en kan je eten met leuk uitzicht. Dit is de ideale manier om je energie aan te vullen, je voeten even te ontzien en lekker mensen te kijken.

Verder heb ik me vermaakt bij de game area. Ik vind het altijd leuk om mee te kijken bij de toernooitjes die er gespeeld worden. Van Overwatch tot League of Legends, er is veel te zien. Ook hier kan je even zitten en bijkomen terwijl je live entertainment krijgt van bijvoorbeeld professionele esport members. Hier kan je zeker wat van leren en misschien hoger worden dan bronze? Het is leuk om de sportieve rivaliteit te zien tussen liefhebbers van games, dit is ook zeker de plek om samen te komen en je favoriete games te bespreken.

Mijn portemonnee was uiteraard weer een stuk lichter en mijn happy-meter weer goed aangevuld tegen de tijd dat ik weer naar huis ging! Buiten werden we verrast door heerlijk weer. Veel mensen namen dit moment om bij te kletsen in het zonnetje met andere bezoekers van Heroes Dutch Comic Con.

Kortom, ik heb genoten! Zien we je de volgende keer bij de Heroes Made in Asia? Ik kan niet wachten…