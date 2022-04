Amy Hennig keert terug naar Star Wars

Amy Hennig, vooral bekend van franchises zoals Uncharted en de gecancelde Star Wars game besloot in 2019 haar eigen studio te starten voor Skydance. In 2021 kwam al de klapper dat de studio aan een Marvel game werkt maar dit was nog niet genoeg, ook Star Wars komt aan de beurt!

Lucasarts Games is de laatste paar jaar goed op weg met het sluiten van partnerships met een grote variatie aan verschillende developers. Na een 10 jaar durend contract met EA besloten ze het heft in eigen handen te nemen. Tijdens deze 10 jaar heeft EA een aantal Star Wars projecten geteased die nooit zijn uitgekomen. Een van deze projecten was een project dat geleid werd door Amy Hennig. Het zou een Uncharted like lineaire action-adventure Star Wars game worden met een focus op exploratie, narrative, characters en combat. De game werd uiteindelijk gecanceld omdat EA liever zijn aandacht stak in live-service games.

Hennig die ervaring heeft met de franchise lijkt de perfecte kandidaat om een 2de kans te krijgen met de franchise. Zo beschrijft ze dat Star Wars haar al van jonge leeftijd een wereld vol creativiteit heeft laten zien en is ze erg enthousiast om weer met de franchise aan de slag te gaan.

“I’ve often described how seeing Star Wars in 1977 essentially rewired my 12-year-old brain, shaping my creative life and future indelibly, I’m elated to be working with Lucasfilm Games again to tell interactive stories in this galaxy that I love.” – Amy Hennig (President bij Skydance New Media)

Douglas Reilly de Vice President bij Lucasfilm Games is erg enthousiast over deze samenwerking. Hij beschrijft Skydance New Media als een zeer getalenteerde studio met een oog voor geweldige cinematische interactieve ervaringen.

“We couldn’t be more thrilled to be working again with Amy. She and the Skydance New Media team have the talent and ambition to create a unique Star Wars adventure, their vision for making inviting, cinematic interactive entertainment makes this collaboration very exciting. We’re working hard with their team of experienced and talented developers, and we’re looking forward to sharing more with Star Wars fans when the time is right.” – Douglas Reilly (Vice President bij Lucasfilm Games)

De game wordt omschreven als een “cinematische action-adventure game met een origineel verhaal”. Verdere details zoals een titel, release date of platforms is op dit moment nog niet bekend.

